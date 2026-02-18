Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς

Με ναυτική ορολογία και πολιτικές αιχμές τοποθετήθηκε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας και την πολιτική συγκυρία.

18 Φεβ. 2026 13:28
Pelop News

Με συμβολισμούς από τη ναυτική ορολογία και έντονο πολιτικό τόνο μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «μια είναι η καπετάνισσα και μία η Πλεύση Ελευθερίας». Αν και διευκρίνισε ότι το σχόλιο έγινε «αστειευόμενη», η τοποθέτησή της προκάλεσε συζητήσεις στους διαδρόμους της Βουλής.

Η παρέμβασή της ακολούθησε την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει επίσης ναυτικούς παραλληλισμούς, σχολιάζοντας την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «καράβι» και «πλήρωμα», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της ακολουθεί μια δύσκολη αλλά σταθερή πολιτική πορεία. Όπως ανέφερε, κάποιοι —κατά την άποψή της— επιχειρούν να μιμηθούν τη διαδρομή αυτή, την ώρα που η Πλεύση Ελευθερίας πλησιάζει τη συμπλήρωση δέκα ετών πολιτικής παρουσίας.

Η παρέμβασή της εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό κλίμα αντιπαράθεσης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Βουλή, με τη ρητορική συχνά να αποκτά συμβολικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.

