Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς

Με συμβολισμούς από τη ναυτική ορολογία και έντονο πολιτικό τόνο μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «μια είναι η καπετάνισσα και μία η Πλεύση Ελευθερίας». Αν και διευκρίνισε ότι το σχόλιο έγινε «αστειευόμενη», η τοποθέτησή της προκάλεσε συζητήσεις στους διαδρόμους της Βουλής.

Η παρέμβασή της ακολούθησε την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει επίσης ναυτικούς παραλληλισμούς, σχολιάζοντας την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «καράβι» και «πλήρωμα», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της ακολουθεί μια δύσκολη αλλά σταθερή πολιτική πορεία. Όπως ανέφερε, κάποιοι —κατά την άποψή της— επιχειρούν να μιμηθούν τη διαδρομή αυτή, την ώρα που η Πλεύση Ελευθερίας πλησιάζει τη συμπλήρωση δέκα ετών πολιτικής παρουσίας.

Η παρέμβασή της εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό κλίμα αντιπαράθεσης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Βουλή, με τη ρητορική συχνά να αποκτά συμβολικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.

