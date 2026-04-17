Κόντρα χωρίς όρια: Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε τον Λαζαρίδη ντυμένο κλόουν και άναψε νέα φωτιά

Νέα σκληρή επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιλέγοντας αυτή τη φορά να ανεβάσει στα social media story με επεξεργασμένη φωτογραφία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία εμφανίζεται ντυμένος κλόουν. Με την κίνηση αυτή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά της ήδη οξυμένης αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία.

Στην ίδια ανάρτηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενσωμάτωσε και απόσπασμα από παλαιότερη τοποθέτησή της στη Βουλή, συνοδεύοντάς το με τη φράση ότι όταν αποκαλούσε τον Μακάριο Λαζαρίδη «γυμνοσάλιαγκα» θεωρούνταν υπερβολική. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε όχι απλώς να επαναφέρει την παλαιότερη σύγκρουση, αλλά να τη συνδέσει ευθέως με τη σημερινή πολιτική πίεση που ασκείται στον υφυπουργό.

Το βίντεο που αναδημοσίευσε προέρχεται από συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία είχε ξεσπάσει έντονη λογομαχία ανάμεσα στην ίδια και τους βουλευτές της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εκείνο το στιγμιότυπο ακούγεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας να χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, σε μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές της κοινοβουλευτικής έντασης των προηγούμενων εβδομάδων.

Η νέα ανάρτηση δεν έρχεται σε κενό χρόνο. Αντίθετα, προστίθεται σε μια αλληλουχία επεισοδίων που έχουν ανεβάσει στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 13 Μαρτίου 2026, η ίδια είχε ανεβάσει και στο TikTok βίντεο από την ένταση που είχε σημειωθεί στην Ολομέλεια, με βουλευτές της ΝΔ να αντιδρούν έντονα στη στάση της και την ίδια να απαντά από τα έδρανα με ειρωνικά σχόλια.

Στην ίδια εκείνη ανάρτηση είχε χρησιμοποιήσει και το hashtag #parakratos, εξαπολύοντας συνολική επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και περιγράφοντας τη στάση συγκεκριμένων κυβερνητικών βουλευτών ως τραμπουκική και συκοφαντική. Το νέο story με την εικόνα του «κλόουν» δείχνει ότι η αντιπαράθεση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά περνά πλέον σε ακόμη πιο επιθετικό και προσωπικό επίπεδο.

Το πολιτικό παρασκήνιο γίνεται ακόμη πιο βαρύ, καθώς η νέα κίνηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέεται με τις αντιδράσεις που έχει πυροδοτήσει στην αντιπολίτευση η υπόθεση με τους τίτλους σπουδών του Μακάριου Λαζαρίδη. Έτσι, το story δεν διαβάζεται μόνο ως μία προσβλητική ανάρτηση, αλλά και ως σαφής πολιτική επιλογή κλιμάκωσης απέναντι σε έναν υπουργό που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



