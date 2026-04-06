Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο

Με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027, η Βουλή πήρε φωτιά, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται σε ιδιαίτερα οξείς τόνους. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για υποκρισία και για απόπειρα συγκάλυψης ενός πελατειακού μηχανισμού, ενώ η Νέα Δημοκρατία αντέτεινε ότι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι τολμηρή, ριζοσπαστική και ανοίγει έναν ουσιαστικό θεσμικό διάλογο.

Την πιο επιθετική γραμμή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οικοδομήσει το δικό της σύστημα εξυπηρέτησης σκανδάλων, ενώ στηλιτεύει τις πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος. Στην τοποθέτησή του ανέφερε πως τα «παράθυρα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκαν σε «πόρτες» για να περνούν οι απατεώνες και ζήτησε πρόωρες εκλογές, μιλώντας για ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος απέρριψε την πρόταση περί ασυμβίβαστου, υποστηρίζοντας ότι στην πράξη μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο ρουσφετολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε υπουργούς και επιλαχόντες. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, τη φράση ότι αυτό που προτείνεται μοιάζει με «αόρατο χέρι της ρουσφετολογικής αγοράς», ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «συνταγματική φακιρική».

Από την κυβερνητική πλευρά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπερασπίστηκε σθεναρά τόσο το μήνυμα του πρωθυπουργού όσο και τη συνολική στάση της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε τα λάθη και αντέδρασε ακαριαία και θεσμικά, ενώ χαρακτήρισε την πρόταση για το ασυμβίβαστο «επαναστατική» και «ριζοσπαστική».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «είστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου και τα πρωτοξάδερφα της Καϊλή. Δεν θα κουνάτε σε αυτή την παράταξη το δάχτυλο». Στο ίδιο κλίμα, ειρωνεύτηκε και τα σενάρια πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε καν σε κοινή πρόταση μομφής.

Πυρά εξαπέλυσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Χρήστο Γιαννούλη να χαρακτηρίζει «θλιβερή» την εμφάνιση του πρωθυπουργού και να υποστηρίζει ότι επιχείρησε έναν υποκριτικό πόλεμο κατά της διαφθοράς, ενώ στην πραγματικότητα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε, όπως είπε, μηχανισμό εξασφάλισης εκλογικής πελατείας με αδιαφανείς πρακτικές.

Από την Πλεύση Ελευθερίας, η Τζώρτζια Κεφαλά μίλησε για απονομιμοποίηση των θεσμών μέσα από ελεγχόμενους βουλευτές και υποστήριξε ότι τα διαγγέλματα και οι εξαγγελίες δεν έχουν δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Συνολικά, το κλίμα στη Βουλή έδειξε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με την πρόταση για το ασυμβίβαστο να λειτουργεί ως νέος καταλύτης για ακόμη πιο σκληρή αντιπαράθεση.

