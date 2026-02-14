Κόντρες για likes και μπλεξίματα με τον νόμο: Τα βίντεο στα social “έκαψαν” 30χρονο οδηγό

Αναρτήσεις με επικίνδυνες κόντρες στα social media οδήγησαν στην ταυτοποίηση 30χρονου οδηγού από την Αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε.

Κόντρες για likes και μπλεξίματα με τον νόμο: Τα βίντεο στα social “έκαψαν” 30χρονο οδηγό
14 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Τα βίντεο που δημοσίευε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως «πρόδωσαν» έναν 30χρονο οδηγό, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές για συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Στα επίμαχα βίντεο, ο άνδρας εμφανίζεται να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμους της Αττικής, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να παραβιάζει διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους οδηγούς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία παρακολουθεί διαδικτυακές αναρτήσεις που σχετίζονται με παραβατική οδηγική συμπεριφορά. Το υλικό που εντοπίστηκε εξετάστηκε άμεσα και οδήγησε στην ταυτοποίηση του οδηγού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση. Το όχημα που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκε στην περιοχή του Ωρωπού και κατασχέθηκε, ενώ η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

