Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο

Σε ευχάριστη και ανεπίσημη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών, λίγο μετά την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από χαλαρή διάθεση, με πειράγματα και αστεία μεταξύ των παρισταμένων. Ξεχώρισε ο διάλογος του υπουργού Εξωτερικών με τον υφυπουργό Γιάννη Λοβέρδο, όταν ο πρώτος αναρωτήθηκε αν υπάρχει ακόμη και «πρωτόκολλο» για την κοπή της πίτας. Η απάντηση ήταν καταφατική, με τον κ. Γεραπετρίτη να σχολιάζει με χιούμορ πως ο υφυπουργός —που συμμετέχει σε πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις— θα γνωρίζει καλύτερα.

Όπως ακολουθήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία, τα πρώτα κομμάτια δόθηκαν στους ανώτερους στην ιεραρχία, χωρίς όμως να κρύβουν το φλουρί. Τελικά, το τυχερό κομμάτι έτυχε σε εργαζόμενη του υπουργείου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κέρδισε ως δώρο λίγες ημέρες άδειας.

Ο υπουργός φέρεται να σχολίασε επίσης, σε πιο ανεπίσημο τόνο, πως πιθανότατα ο υφυπουργός έχει ήδη παρευρεθεί σε δεκάδες κοπές πίτας φέτος, αστειευόμενος ότι ίσως οδεύει προς… ρεκόρ παρουσιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



