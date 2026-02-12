Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
Σε χαλαρό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών, αμέσως μετά την επιστροφή της ελληνικής αποστολής από την Άγκυρα. Η εκδήλωση είχε οικογενειακό χαρακτήρα, με χιούμορ και στιγμές ανεπίσημης διάθεσης.
Σε ευχάριστη και ανεπίσημη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών, λίγο μετά την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από χαλαρή διάθεση, με πειράγματα και αστεία μεταξύ των παρισταμένων. Ξεχώρισε ο διάλογος του υπουργού Εξωτερικών με τον υφυπουργό Γιάννη Λοβέρδο, όταν ο πρώτος αναρωτήθηκε αν υπάρχει ακόμη και «πρωτόκολλο» για την κοπή της πίτας. Η απάντηση ήταν καταφατική, με τον κ. Γεραπετρίτη να σχολιάζει με χιούμορ πως ο υφυπουργός —που συμμετέχει σε πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις— θα γνωρίζει καλύτερα.
Όπως ακολουθήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία, τα πρώτα κομμάτια δόθηκαν στους ανώτερους στην ιεραρχία, χωρίς όμως να κρύβουν το φλουρί. Τελικά, το τυχερό κομμάτι έτυχε σε εργαζόμενη του υπουργείου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κέρδισε ως δώρο λίγες ημέρες άδειας.
Ο υπουργός φέρεται να σχολίασε επίσης, σε πιο ανεπίσημο τόνο, πως πιθανότατα ο υφυπουργός έχει ήδη παρευρεθεί σε δεκάδες κοπές πίτας φέτος, αστειευόμενος ότι ίσως οδεύει προς… ρεκόρ παρουσιών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News