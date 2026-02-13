Κοπή πίτας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου – Κεντρικοί ομιλητές Παπανδρέου, Δουδωνής, Σταρακά

Την προσεχή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο STORK LIVE STAGE (Πανεπιστημίου 370).

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας,

ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής Επικρατείας,

και η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών και οργανωτικών δράσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της παράταξης στην Αχαΐα και την ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη, τους φίλους και τους πολίτες της περιοχής να δώσουν το «παρών», τονίζοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές.

