Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας

Με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, των εκπροσώπων των σωματείων εργαζομένων και του συνόλου των υπαλλήλων του Δήμου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30/01/2026 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Αιγιαλείας στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.

Σε κλίμα συναδελφικότητας και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, η Δημοτική Αρχή αντάλλαξε ευχές με τους εργαζομένους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι του Δήμου αποτελούν τη δύναμη και τη σταθερή βάση της καθημερινής μας προσπάθειας. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και την προσφορά τους και εύχομαι η νέα χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, πρόοδο και δημιουργικό έργο για τον τόπο μας».

