Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες
25 Ιαν. 2026 15:23
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε σήμερα η ΝΕΠ σε μια «οικογενειακή» εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης στάθηκε στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, αλλά και στις δυο δράσεις που ξεχώρισαν, το προσκλητήριο για να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι του ναυταθλητισμού υποψήφιοι δότες μυελού των οστών και την αναδάσωση που έκαναν χθες τα «δελφίνια» στο άλσος του Γηροκομειού.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι μετά από ενέργειες του Δήμου Πατρέων η ΝΕΠ θα έχει σύντομα μια ακόμη επιλογή για να κολυμπούν οι αθλητές και αθλήτριές της.

Δείτε πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από την κοπή της βασιλόπιτας της ΝΕΠ:

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Λένα Αλμπάνη βράβευσε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ΝΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και τους Κυπελλούχους Νοτιοδυτικής Ελλάδας στο σκάκι

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Η Αλέκα Ζαμπέτη παρέλαβε το βραβείο της ανηψιάς της Ντένιας Κουρέτα από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Η γεωργία Λαμπάτου παρέλαβε το βραβείο της από τον Τάκη Αντωνόπουλο

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ του Δήμου Πατρέων Θόδωρος Τουλγαρίδης βράβευσε τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ για την άνοδο στην Α1, με την αρχηγό Αγγελική Γιαννακέα να στέκεται στην επιτυχία

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Ο πολύπειρος δημοσιογράφος Τάσος Σταθόπουλος βραβεύθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Ο αντιπρόεδρος του ΝΟΠ Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης παρέδωσε το βραβείο του Ομίλου προς τη ΝΕΠ

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Ο πρώην βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Αγγελος Τσιγκρής έκανε απονομές στους πρωταθλητές και στις πρωταθλήτριες κολύμβησδης της ΝΕΠ

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Το προπονητικό επιτελείο των κολυμβητικών επιτυχιών της ΝΕΠ με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου Χρήστο Μανέτα

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Η παλιά πολίστρια και μέλος του προπονητικού επιτελείου της ΝΕΠ Σοφία Μανέτα βραβεύτηκε διά χειρός Τάσου Σταθόπουλου

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Αποθεώθηκε οι γυμναστής της ΝΕΠ Τηλέμαχος Τραγουστής, ο οποίος βραβεύθηκε από τη Λένα Αλμπάνη

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Η προπονήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ Βαλάντια Κορνέζου βραβεύθηκε από τον εκπρόσωπο της Σίας Αναγνωστοπούλου, Γιάννη Κορίζη

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Συγκίνηση κατά τη βράβευση της Αλέκας Ζαμπέτη, της επί σειρά ετών συνεργάτιδα της ΝΕΠ

Κοπή βασιλόπιτας με ειδήσεις και βραβεύσεις για τη ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ Γρηγόρης Τσίγκας με χορηγούς του συλλόγου

Περισσότερα σε λίγο…

