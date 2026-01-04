Κορδελιό: Τα ‘χε πιει, δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Αστυνομίας και βρέθηκε με χειροπέδες

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς…

04 Ιαν. 2026 14:40
Pelop News

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 44χρονο οδηγό αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Κυριακής στο Κορδελιό, της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο της Αστυνομίας με επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη ζωή του όσο και των διερχόμενων.

Λίγο αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε στη Θέρμη, όπου και συνελήφθη ο 44χρονος. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, φέρεται να επιτέθηκε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το thestival.gr.

Αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 44χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία διερευνά περαιτέρω τις συνθήκες της επικίνδυνης καταδίωξης.

