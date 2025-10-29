Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»

Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
29 Οκτ. 2025 18:43
Pelop News

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” με τον Προκόπη Κόγκο,  μίλησε σήμερα ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών, Νίκος Κορδός ο οποίος  αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, τις προκλήσεις των πρώτων αγώνων και τους στόχους της σε αγωνιστικό και μη επίπεδο.

Μίλησε για την επένδυση στα νέα παιδιά, για την εξωστρέφεια, αλλά και τους στόχους της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα.

Ακούστε το ηχητικό:

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ