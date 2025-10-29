Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” με τον Προκόπη Κόγκο, μίλησε σήμερα ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών, Νίκος Κορδός ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της ομάδας, τις προκλήσεις των πρώτων αγώνων και τους στόχους της σε αγωνιστικό και μη επίπεδο.

Μίλησε για την επένδυση στα νέα παιδιά, για την εξωστρέφεια, αλλά και τους στόχους της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα.

Ακούστε το ηχητικό:

