Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του

Τις «μεγάλες επιτυχίες» της χώρας του την πενταετία που πέρασε, εξύμνησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, στο άνοιγμα του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πιονγιάνγκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τα επιτεύγματα της χώρας του κατά την έναρξη του εθνικού συνεδρίου του κόμματος, σε μια ομιλία με έντονο θριαμβευτικό τόνο που είχε σαν στόχο να επιδείξει την αυξημένη αυτοπεποίθηση του απομονωμένου – σε διεθνές επίπεδο – καθεστώτος. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν 5.000 σύνεδροι, πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και διαρκεί αρκετές ημέρες. Πρόκειται για το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της Πιονγιάνγκ, κατά το οποίο καθορίζονται οι βασικοί στόχοι πολιτικής και θεσμοθετούνται σημαντικές αλλαγές στην ιδεολογία, την εξωτερική πολιτική, τον οικονομικό σχεδιασμό και το στρατιωτικό δόγμα.

Η διοργάνωση παρακολουθείται στενά από ξένους αναλυτές που αναζητούν ενδείξεις για την πορεία του καθεστώτος. Την περασμένη εβδομάδα, υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι ο Κιμ εξετάζει το ενδεχόμενο να προετοιμάσει τη 13χρονη κόρη του ως διάδοχό του.

Στην ομιλία του, ο Κιμ αναφέρθηκε στην πρόοδο της τελευταίας πενταετίας, σημειώνοντας ότι στο προηγούμενο συνέδριο το 2021 «οι υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες της επανάστασής μας ήταν κυριολεκτικά τόσο σκληρές που μετά βίας μπορούσαμε να διατηρήσουμε την ίδια μας την ύπαρξη». Επαίνεσε τον «επιστημονικό» σχεδιασμό του καθεστώτος και τον «αφοσιωμένο αγώνα» των μελών του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πέτυχε «μεγάλες επιτυχίες παρά τη σφοδρότητα των δοκιμασιών και των δυσκολιών». Μεταξύ αυτών ανέφερε τον «σκληρό αποκλεισμό και τις κυρώσεις», τις «διαδοχικές φυσικές καταστροφές» και την «παγκόσμια υγειονομική κρίση».

Η ισχυρή συμμαχία με τη Ρωσία

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο θριαμβευτικός τόνος αντανακλά την ισχυρότερη θέση της Βόρειας Κορέας εδώ και πολλά χρόνια. Η παροχή στρατευμάτων και πολεμικού υλικού προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία φέρεται να έχει προσφέρει στην Πιονγιάνγκ έναν ισχυρό περιφερειακό σύμμαχο και οικονομική στήριξη. «Αν η Βόρεια Κορέα βρισκόταν σε άμυνα στο παρελθόν, το γεωπολιτικό της καθεστώς έχει αλλάξει αρκετά πρόσφατα», δήλωσε ο Κο Γιου-χουάν.

