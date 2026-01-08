Κορινθία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε σπίτι ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Κορινθία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε σπίτι ΒΙΝΤΕΟ
08 Ιαν. 2026 12:35
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

