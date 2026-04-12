Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από ατύχημα με την «Σαΐτα»

12 Απρ. 2026 13:07
Pelop News

Σε νοσοκομεία της Αττικής διακομίστηκαν εσπευσμένα ένας 19χρονος και ένας 25χρονος οι οποίοι είχαν σοβαρό ατύχημα με «σαΐτα» κατά τη διάρκεια της Ανάστασης στην Κορινθία.

Το ατύχημα έγινε το βράδυ της Ανάστασης (11.04.2026) στο Βέλο Κορινθίας, όταν οι δύο νεαροί προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν την «σαΐτα». Δυστυχώς η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό τους και έτσι τραυματίστηκαν και οι δύο.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο φίλος του, 24 χρόνων, τραυματίστηκε στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:23 Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
15:07 Αλλεργίες: Τι πρέπει να προσέξουμε στις γιορτές του Πάσχα
14:53 Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη
14:36 Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου
14:22 Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων
14:07 ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
14:00 Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ
13:50 Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν
13:39 Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
13:29 Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;
13:18 Τα τρία ερωτηματικά μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων ΗΠΑ-Ιράν
13:07 Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από ατύχημα με την «Σαΐτα»
13:00 Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμάζεται για το Helmos Mountain Festival
12:52 Α2 Εθνική: Η παραμονή τριών ομάδων στους Άνδρες και οι γυναίκες της Παναχαϊκής
12:46 Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι
12:39 Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης
12:29 Χριστόπουλος: “Κέρδος της σεζόν οι εμπειρίες στους μικρούς του Ερμη”
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
