Κόρινθος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, που διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

10 Ιαν. 2026 18:53
Pelop News

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων, στη διασταύρωση με την νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Ο πεζός τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

