Κόρινθος: Καταγγελία 15χρονης σε βάρος 66χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση – «Την κράτησε μόνη στην τάξη», λέει ο πατέρας

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κόρινθο η καταγγελία 15χρονης μαθήτριας σε βάρος 66χρονου καθηγητή, για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε μέσα στη σχολική αίθουσα μετά το τέλος του μαθήματος.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο εκπαιδευτικός κράτησε τη μαθήτρια μόνη στην τάξη και της απηύθυνε λόγια με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο, λέγοντάς της ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και ρωτώντας τη αν αισθάνεται το ίδιο. Η 15χρονη, όπως περιγράφει ο πατέρας της, αιφνιδιάστηκε, ένιωσε ντροπή και βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Ο πατέρας της ανήλικης, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», υποστήριξε ότι η κόρη του αντέδρασε με ψυχραιμία και έφυγε από την τάξη, τονίζοντας ωστόσο πως το ψυχολογικό βάρος που κουβαλά από εκείνη τη στιγμή είναι μεγάλο. Όπως είπε, το παιδί του προσπαθεί να διαχειριστεί μια εμπειρία που το έχει ταράξει βαθιά.

Ιδιαίτερη ένταση προκαλούν και οι καταγγελίες της οικογένειας για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε το σχολείο. Ο πατέρας της 15χρονης υποστηρίζει ότι, παρότι το περιστατικό γνωστοποιήθηκε άμεσα, δεν υπήρξε η ανταπόκριση που θα περίμενε από τη σχολική κοινότητα, κάνοντας λόγο για αδιαφορία και καθυστέρηση.





Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η μαθήτρια δεν βρέθηκε μόνο αντιμέτωπη με το ίδιο το περιστατικό, αλλά και με ένα βαρύ κλίμα τις επόμενες ώρες, καθώς ο πατέρας της υποστηρίζει πως δέχθηκε κοροϊδία ακόμη και στη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Όπως λέει, αντί να προστατευθεί, το κορίτσι αισθάνθηκε ακόμη μεγαλύτερη έκθεση.

Ο ίδιος μιλά ανοιχτά για υπόθεση που, όπως υποστηρίζει, δεν είναι μεμονωμένη, αφήνοντας αιχμές ότι υπήρχαν εδώ και καιρό παράπονα και σκιές γύρω από τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου καθηγητή. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι μαθητές που θα μπορούσαν να μιλήσουν για όσα έχουν βιώσει.

Η δίκη αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, με τον 66χρονο καθηγητή να κατηγορείται για ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά σε ανήλικη μαθήτρια, ενώ η υποδιευθύντρια του σχολείου κατηγορείται για παράλειψη καθήκοντος.

