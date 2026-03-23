Κόρινθος: Καταγγελία σε βάρος καθηγητή για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μαθήτριας

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στην Κόρινθο, ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη από πατέρα μαθήτριας γυμνασίου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, καθηγητής του σχολείου όπου φοιτά η ανήλικη φέρεται, μετά το τέλος του μαθήματος, να ζήτησε από τους υπόλοιπους μαθητές να αποχωρήσουν από την αίθουσα, κρατώντας μέσα μόνο τη συγκεκριμένη μαθήτρια.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο εκπαιδευτικός φέρεται στη συνέχεια να απηύθυνε στη μαθήτρια φράσεις ερωτικού περιεχομένου, με τρόπο που, σύμφωνα με τον πατέρα της, προσέβαλε βάναυσα την τιμή και την αξιοπρέπειά της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, καθώς αφορά καταγγελλόμενη συμπεριφορά μέσα σε σχολικό περιβάλλον και απέναντι σε ανήλικη.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της καταγγελίας και της διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το βάρος πέφτει πλέον στην έρευνα που θα ακολουθήσει, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν στοιχειοθετούνται ποινικές ή άλλες ευθύνες.

Η καταγγελία φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης και προσεκτικής διαχείρισης κάθε υπόθεσης που αφορά ανήλικους και το σχολικό περιβάλλον, με έμφαση τόσο στην προστασία των παιδιών όσο και στην πλήρη διερεύνηση κάθε καταγγελλόμενου περιστατικού.

