Κόρινθος: Το ‘βαλαν στα πόδια οι εργάτες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού

Ο υπεύθυνος μηχανικός και ο εργολάβος αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συμπληρωθεί η δικογραφία.

Κόρινθος: Το 'βαλαν στα πόδια οι εργάτες μετά την κατάρρευση του μπαλκονιού
05 Απρ. 2026 14:49
Pelop News

Τουλάχιστον τρεις εργάτες βρίσκονταν στο σπίτι στην Κόρινθο και εκτελούσαν εργασίες καθαίρεσης παλαιών επιχρισμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το μπαλκόνι έπεσε αιφνιδιαστικά, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο και σκότωσε μία άτυχη γυναίκα.

Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φρόντισαν να εξαφανιστούν πριν φτάσει η Αστυνομία στο σημείο.

Το πρωί της Κυριακής (05/04) εμφανίστηκε στις Αρχές και ο υπεύθυνος μηχανικός, καθώς πήγε αυτοβούλως να παραδοθεί.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι για το ακίνητο είχε εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας για τις συγκεκριμένες εργασίες. Ωστόσο, στο σημείο δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη προειδοποιητικής σήμανσης ή άλλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πεζών.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια, και στη σύλληψη του φερόμενου ως εργολάβου του έργου, ενώ αναζητούνται η ιδιοκτήτρια καθώς και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Τελικά, ο υπεύθυνος μηχανικός και ο εργολάβος αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο και να συμπληρωθεί η δικογραφία.

