Κορονοϊός: Υψηλότερος ο κίνδυνος για σοβαρά θέματα υγείας για όσους νόσησαν δύο φορές

Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν από ερευνητικές μελέτες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το να προσβληθεί κάποιος για δεύτερη φορά από κορονοϊό μπορεί να αυξήσει τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία του.

Το να κολλήσετε τον COVID-19 δύο ή τρεις φορές δεν είναι πρωτόγνωρο και όσοι το παθαίνουν είναι πιο πιθανό να έχουν σοβαρά μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Η Ana Chacon όχι μόνο επιβίωσε δύο φορές από τον καρκίνο, αλλά και από τον COVID-19 δύο φορές.

“Είχα καρκίνο του μαστού και των νεφρών, επομένως έχω χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε όταν τον έπαθα για δεύτερη φορά σκέφτηκα: “Ω χάλια, θα είναι χειρότερο από την πρώτη φορά; Μπορώ να το διατηρήσω;” Οπότε φοβήθηκα λίγο», είπε ο Chacon.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι έχει κάθε λόγο να ανησυχεί σύμφωνα με το nbclosangeles.

Η επαναμόλυνση COVID προσθέτει απολύτως κίνδυνο», είπε ο Aλ-Αλι. Η μελέτη έδειξε ότι, σε σύγκριση με εκείνους που μολύνθηκαν μόνο μία φορά, τα άτομα που μολύνθηκαν για δεύτερη φορά είχαν δυόμιση φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιακή ή πνευμονική νόσο και προβλήματα πήξης του αίματος.

Οι επακόλουθες λοιμώξεις συσχετίστηκαν επίσης με υψηλότερο κίνδυνο δυνητικά σοβαρών προβλημάτων υγείας, καθώς και με θάνατο από COVID-19.

“Κάθε φορά που κολλάτε τον COVID-19, κυριολεκτικά ρίχνετε τα ζάρια ή παίζετε ρώσικη ρουλέτα, γι’ αυτό κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να αποτρέψετε τον εαυτό σας από το να μολυνθείτε ξανά και ξανά”, είπε ο Δρ Ziyad Al-Aly.

Ο Δρ. Al-Aly, Διευθυντής του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας, και Επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Εκπαίδευσης στο Veterans Affairs St. Louis Health Care, είναι ο κύριος συγγραφέας της μελέτης. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που έχουν COVID περισσότερες από μία φορές έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας.

«Βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται με καρδιακά προβλήματα, αρρυθμίες, εμφράγματα, θρόμβους αίματος, εγκεφαλικά», είπε.

