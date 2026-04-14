Κορωπί: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση οδηγούσε η 48χρονη influencer που συνελήφθη την Μ. Παρασκευή

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη σύλληψη 48χρονης γυμνάστριας και influencer στην περιοχή του Κορωπίου. Η κατηγορούμενη φέρεται να βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη οργανική κατάσταση την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι, με τις περιγραφές των αρχών να κάνουν λόγο για ημιλιπόθυμη εικόνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Παρά τα σήματα των αρχών για στάση στην οδό Ηφαίστου, η οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη η οποία κατέληξε στην ακινητοποίησή της μπροστά από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η 48χρονη τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η μέτρηση έδειξε συγκέντρωση 0,78, ποσοστό τριπλάσιο από το νόμιμο όριο του 0,25. Η κατάσταση της γυναίκας ήταν τέτοια που, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά βίας διατηρούσε τις αισθήσεις της, γεγονός που καθιστούσε την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 78 αναβολικά χάπια.

Η 48χρονη συνελήφθη με τις κατηγορίες της απείθειας, της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος και της παράβασης του νόμου περί αναβολικών ουσιών. Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



