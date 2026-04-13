Κορωπί: Σύλληψη 48χρονης influencer μετά από καταδίωξη – Θετική σε αλκοτέστ, βρέθηκαν και αναβολικά χάπια

Στα χέρια των αρχών βρέθηκε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου μια 48χρονη influencer και γυμνάστρια, έπειτα από καταδίωξη στο Κορωπί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν δεκάδες αναβολικά δισκία.

13 Απρ. 2026 8:55
Pelop News

Στη σύλληψη μιας 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, μετά από καταδίωξη που ακολούθησε τον εντοπισμό του οχήματός της να κινείται με τρόπο που κρίθηκε επικίνδυνος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο της 48χρονης να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο και της έκαναν σήμα για έλεγχο. Η οδηγός δεν σταμάτησε άμεσα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στον έλεγχο της 48χρονης.

Οι μετρήσεις στο αλκοτέστ και τα χάπια στο όχημα

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η 48χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 mg/l και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο.

Παράλληλα, στο όχημά της εντοπίστηκαν 78 αναβολικά χάπια, εύρημα που προστέθηκε στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα τον δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί για όσα της αποδίδονται.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την υπόθεση

Το βασικό σκέλος της υπόθεσης αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όσο και την κατοχή των αναβολικών δισκίων που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο.

Η εικόνα που περιγράφεται είναι εκείνη μιας νυχτερινής επέμβασης που ξεκίνησε από την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά και κατέληξε σε σύλληψη, με την αστυνομία να προχωρά άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η συνέχεια πλέον θα δοθεί στο αυτόφωρο, όπου η 48χρονη αναμένεται να δώσει τις δικές της εξηγήσεις, ενώ η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας όπως οι ημέρες του Πάσχα.


