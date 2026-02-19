Κορυδαλλός: Έκρηξη χειροβομβίδας, ζημιές σε ΙΧ και διαμέρισμα ΦΩΤΟ

Οι πυροτεχνουργοί βρήκαν υπολείμματα από χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

19 Φεβ. 2026 7:10
Pelop News

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό όταν άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα καθώς και στον 1ο όροφο οικίας.

Μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

