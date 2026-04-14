Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και Εθνικές Οδούς.

14 Απρ. 2026 8:49
Pelop News

Με αυξημένους ρυθμούς συνεχίζεται και σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κίνηση στα κεντρικά οδικά δίκτυα, τα λιμάνια και τους σταθμούς των ΚΤΕΛ παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς το πρώτο μεγάλο κύμα των ταξιδιωτών ολοκληρώνει τις διακοπές του.

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια είναι ιδιαίτερα πυκνή, με τον Πειραιά να υποδέχεται το μεγαλύτερο βάρος της επιστροφής. Συγκεκριμένα:

  • Πειραιάς: Αναμένονται συνολικά 55 αφίξεις πλοίων (19 από το Αιγαίο και 36 από τον Αργοσαρωνικό).

  • Ραφήνα και Λαύριο: Προγραμματίζονται συνολικά 32 κατάπλοι πλοίων από τις Κυκλάδες.

Η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η επιστροφή των εκδρομένων θα συνεχιστεί με ηπιότερους ρυθμούς έως και την Παρασκευή. Ωστόσο, το τελευταίο μεγάλο κύμα αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, καθώς από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα σχολεία, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή στην καθημερινότητα.

