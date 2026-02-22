Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου
Στις 21:00 η αυλαία πέφτει με την εντυπωσιακή τελετή λήξης.
Με τον απόηχο της Μεγάλης Παρέλασης να διατηρείται ακόμη έντονος, η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 το Πατρινό Καρναβάλι 2026 με την καθιερωμένη Τελετή Λήξης στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.
Η βραδιά ξεκινά στις 21:00 και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες. Την έναρξη θα κηρύξει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη της διοίκησης, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την έναρξη προετοιμασιών για το Καρναβάλι 2027.
Πρόγραμμα Τελετής Λήξης
- Έναρξη με 10λεπτο θεαματικό ακροβατικό show από την ομάδα Saltibagos
- Εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη
- Παρουσίαση από τον Δημήτρη Μουλίνο, με σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης 2026
- Καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου – Φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του Παύλου Νάνου, με συμβολισμό αναγέννησης και ελπίδας
- Συναυλία Sicario – Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή με επιτυχίες όπως «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη συνεργασία «PARADISO» με Κωνσταντίνο Αργυρό και Snik, από το διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ»
- Dj party μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με Χρήστο Μιχαλόπουλο και Σάκη Χρονόπουλο
