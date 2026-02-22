Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου

Στις 21:00 η αυλαία πέφτει με την εντυπωσιακή τελετή λήξης.

Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου
22 Φεβ. 2026 19:10
Pelop News

Με τον απόηχο της Μεγάλης Παρέλασης να διατηρείται ακόμη έντονος, η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 το Πατρινό Καρναβάλι 2026 με την καθιερωμένη Τελετή Λήξης στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Η βραδιά ξεκινά στις 21:00 και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες. Την έναρξη θα κηρύξει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη της διοίκησης, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την έναρξη προετοιμασιών για το Καρναβάλι 2027.

Πρόγραμμα Τελετής Λήξης

  • Έναρξη με 10λεπτο θεαματικό ακροβατικό show από την ομάδα Saltibagos
  • Εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη
  • Παρουσίαση από τον Δημήτρη Μουλίνο, με σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης 2026
  • Καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου – Φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του Παύλου Νάνου, με συμβολισμό αναγέννησης και ελπίδας
  • Συναυλία Sicario – Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή με επιτυχίες όπως «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη συνεργασία «PARADISO» με Κωνσταντίνο Αργυρό και Snik, από το διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ»
  • Dj party μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με Χρήστο Μιχαλόπουλο και Σάκη Χρονόπουλο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:29 Χανιά: Δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή και υπόθαλψη εγκληματία
19:23 Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του: Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής
19:10 Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου
19:03 Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν – Ρωσίας για αγορά 2.500 προηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων
18:53 Πάτρα: Ρομαντική πρόταση γάμου με φόντο το Καρναβάλι μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων»
18:44 Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου
18:35 Mar-a-Lago: Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν ένοπλο άνδρα που εισήλθε παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας
18:28 Ανδρουλάκης στο TikTok: «Κάτω Ιταλία twelve points» BINTEO
18:18 Κικίλιας: «Εχθρός στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
18:06 Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
17:56 Guardian: Αφιέρωμα στους 200 της Καισαριανής
17:46 Ακριβότερο το σαρακοστιανό τραπέζι: Oι τιμές για θαλασσινά και λαγάνα
17:38 Καθαρά Δευτέρα 2026: Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό
17:29 Δημοσκόπηση Marc: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ, ποια η διαφορά από το δεύτερο κόμμα
17:22 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χιλιάδες καρναβαλιστές και εντυπωσιακά άρματα στους δρόμους ΦΩΤΟ
17:10 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξετε
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ