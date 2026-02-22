Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου

Με τον απόηχο της Μεγάλης Παρέλασης να διατηρείται ακόμη έντονος, η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 το Πατρινό Καρναβάλι 2026 με την καθιερωμένη Τελετή Λήξης στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Η βραδιά ξεκινά στις 21:00 και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες. Την έναρξη θα κηρύξει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη της διοίκησης, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την έναρξη προετοιμασιών για το Καρναβάλι 2027.

Πρόγραμμα Τελετής Λήξης

Έναρξη με 10λεπτο θεαματικό ακροβατικό show από την ομάδα Saltibagos

Εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη

Παρουσίαση από τον Δημήτρη Μουλίνο , με σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης 2026

, με σύντομο flashback στις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης 2026 Καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου – Φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του Παύλου Νάνου , με συμβολισμό αναγέννησης και ελπίδας

– Φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων σε καλλιτεχνικό σχεδιασμό του , με συμβολισμό αναγέννησης και ελπίδας Συναυλία Sicario – Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή με επιτυχίες όπως «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη συνεργασία «PARADISO» με Κωνσταντίνο Αργυρό και Snik, από το διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ»

– Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή με επιτυχίες όπως «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη συνεργασία «PARADISO» με Κωνσταντίνο Αργυρό και Snik, από το διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ» Dj party μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με Χρήστο Μιχαλόπουλο και Σάκη Χρονόπουλο

