Κως: Δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο που σκότωσε τον πατέρα του – Προθεσμία για απολογία

Στην Εισαγγελία Κω οδηγήθηκε ο 17χρονος από τη Λέρο που έχει ομολογήσει τη θανάσιμη επίθεση στον πατέρα του. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

28 Φεβ. 2026 12:36
Pelop News

Ενώπιον της Εισαγγελίας Κω βρέθηκε σήμερα το πρωί ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο ανήλικος, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε τόσο στους αστυνομικούς όσο και στους δικηγόρους του, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, αποδίδοντας το περιστατικό στην ένταση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες εδώ και χρόνια, με περιστατικά και εντάσεις που είχαν φτάσει να καταγράφονται σε αναφορές προς το Χαμόγελο του Παιδιού αλλά και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
