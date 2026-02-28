Κως: Δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο που σκότωσε τον πατέρα του – Προθεσμία για απολογία

Ενώπιον της Εισαγγελίας Κω βρέθηκε σήμερα το πρωί ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο ανήλικος, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε τόσο στους αστυνομικούς όσο και στους δικηγόρους του, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, αποδίδοντας το περιστατικό στην ένταση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν τεταμένες εδώ και χρόνια, με περιστατικά και εντάσεις που είχαν φτάσει να καταγράφονται σε αναφορές προς το Χαμόγελο του Παιδιού αλλά και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

