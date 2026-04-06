«Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση … κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ», Εφοριακός και συνεργός του ενημέρωναν επιχειρηματίες με κωδικοποιημένες φράσεις

Στη Θεσσαλονίκη εφοριακός και συνταξιούχος συνεργός του συνελήφθησαν, καθώς κατηγορούνται ότι «πουλούσαν» εσωτερική πληροφόρηση σε επιχειρηματίες για επικείμενους ελέγχους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Τον 64χρονο εφοριακό και τον 76χρονο συνταξιούχο συνεργό του, πρώην υπάλληλο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 76χρονος εμφανίζεται να μεσολαβεί στην φερόμενη δράση του πρώτου. Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης.

Ο 64χρονος, που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, φέρεται, επιπλέον, να παρενέβαινε σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών προκειμένου να κάνουν τα… στραβά μάτια σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες με άλλα άτομα απέφευγαν να δίνουν λεπτομέρειες και πολλές φορές μιλούσαν με κωδικοποιημένες φράσεις όμως ο κοριός των Εσωτερικών Υποθέσεων τις κατέγραφε και σε συνδυασμό με άλλες ανακριτικές πράξεις σύνθεσαν όλο το παζλ.

Οι κωδικοποιημένες φράσεις

Για τα αθέμιτα ωφελήματα ανέφεραν «φανέλες», «σαράντα τρία μέτρα το σπίτι»

Για τους φορολογικούς ελέγχους κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. έλεγαν τα εξής:

«Λίγο να, τα μάτια μας»

«Από Αλεξανδρούπολη κάτι παιδιά είναι, αυτό εντάξει»

«Ναι λίγο να προσέχει γιατί είναι από άλλους νομούς φίλε έχει ξένους»

«Ναι έχει από Γιάννενα εκεί, …»

«Έκθεση έχουμε, χαμός γίνεται»

«Προσοχή, βρέχει, έκθεση έχει, φουλ, φουλ ξένο κόσμο»

«Κόσμος κυκλοφορεί πολύς, με την Έκθεση … κυκλοφορεί κόσμος αδερφέ.»

«Με την Έκθεση …. έχει πολλή κίνηση ακόμα»

«Είναι από την Αλεξανδρούπολη κάτι φίλοι μου εδώ»

«Λίγο να, θα πιάσει βροχή πάλι λίγο φίλε απόψε»

«προσοχή» -πριν από την έναρξη διενέργειας φορολογικών ελέγχων και «ΟΚ» -με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων.

Οι δια ζώσης συναντήσεις γίνονταν κυρίως σε αναψυκτήριο στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης, αλλά και στο γραφείο της υπηρεσίας του εφοριακού στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι επικοινωνίες γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και πλήρη αποφυγή λεπτομερειών ουσίας σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις («Ναι, φίλε, όχι απ’ τα τηλέφωνα, δεν θέλω»).

