Κόσοβο: Νέα ένταση έθεσε σε επίπεδο «μάχιμης ετοιμότητας» τις ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας

Σε επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις της Σερβίας ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ενώ διέταξε την μετακίνηση μονάδων του στρατού προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Οι εντολές Βούτσιτς δόθηκαν καθώς ένταση επικρατεί στο βόρειο Κόσοβο όπου ο σερβικός πληθυσμός σε τέσσερις πόλεις προσπαθεί να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες δημάρχους.

Στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ ήχησαν οι σειρήνες σήμερα το μεσημέρι και Σέρβοι πολίτες δημιούργησαν κλοιό γύρω από τις εισόδους των κτηρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης εμποδίζοντας την είσοδο των νέων δημάρχων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών».

Στην πόλη Ζβέτσαν η αστυνομία κάνοντας χρήση δακρυγόνων κατάφερε να απωθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο κτήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα περίπου 10.000 Σέρβοι από το Κόσοβο μετέβησαν με λεωφορεία στο Βελιγράδι για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση υποστήριξης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς που διοργανώνει το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα.

PRISTINA, Kosovo (AP) — Small groups of ethnic Serbs in northern Kosovo on Friday clashed with police while trying to block the entrance of municipal buildings to prevent recently-elected officials from entering them, according to local media.#Ukraine️ #fridaymorning pic.twitter.com/gGqCK1CL7e

— PR TIME (@prtimez) May 26, 2023