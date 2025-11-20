Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
Η Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι όρισε την ημερομηνία μετά τη δεύτερη αποτυχημένη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.
Η Πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι ανακοίνωσε ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από την αδυναμία σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.
Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα απέτυχε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στο 120 εδρών κοινοβούλιο. Η προτεινόμενη κυβέρνηση συγκέντρωσε μόλις 56 ψήφους, σηματοδοτώντας τη δεύτερη διαδοχική αποτυχία του κινήματος Vetëvendosje (Αυτοδιάθεση) να διατηρήσει την εξουσία.
Ο Κονιούφτσα είχε αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την αντίστοιχη αποτυχία του Άλμπιν Κούρτι τον Οκτώβριο.
Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο ξεκίνησε από τις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2025, όπου κανένα κόμμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, οδηγώντας σε παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια.
