Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου

Η Πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι όρισε την ημερομηνία μετά τη δεύτερη αποτυχημένη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.

Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
20 Νοέ. 2025 16:46
Pelop News

Η Πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι ανακοίνωσε ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, έπειτα από την αδυναμία σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα απέτυχε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στο 120 εδρών κοινοβούλιο. Η προτεινόμενη κυβέρνηση συγκέντρωσε μόλις 56 ψήφους, σηματοδοτώντας τη δεύτερη διαδοχική αποτυχία του κινήματος Vetëvendosje (Αυτοδιάθεση) να διατηρήσει την εξουσία.

Ο Κονιούφτσα είχε αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την αντίστοιχη αποτυχία του Άλμπιν Κούρτι τον Οκτώβριο.

Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο ξεκίνησε από τις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2025, όπου κανένα κόμμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, οδηγώντας σε παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια.

