Κώστας Καραμανλής από την Καλαμάτα: «Καθαρές θέσεις στα εθνικά – Όχι επαμφοτερίζοντα μηνύματα»

Μήνυμα με σαφείς πολιτικές αιχμές έστειλε από την Καλαμάτα ο Κώστας Καραμανλής, κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη, παρουσία και του Αντώνη Σαμαρά, εστιάζοντας στην ανάγκη αποφασιστικότητας και καθαρών θέσεων στα εθνικά θέματα.

02 Φεβ. 2026 14:35
Pelop News

Στην Καλαμάτα, ανήμερα των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, σε τελετή με έντονο συμβολισμό και ξεκάθαρο πολιτικό αποτύπωμα. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.

Στην ομιλία του, ο κ. Καραμανλής επέλεξε να εστιάσει στις εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη σαφούς στρατηγικής. «Είναι σημαντικό να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης του αξιόμαχου και του φρονήματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με εμφανή αιχμή, πρόσθεσε ότι προϋπόθεση αποτελεί «να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού», σημειώνοντας ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «δύσκολο γείτονα» που επιχειρεί να ανατρέψει το status quo, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνείς συμφωνίες, ενώ αναφέρθηκε και σε πρόσφατη NAVTEX αορίστου διαρκείας, συνδέοντάς την με την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής Ελλάδας – Τουρκίας.

Νωρίτερα, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμή που του επιφύλαξε η πόλη, ευχαριστώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Χαιρέτισε τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια», σημειώνοντας ότι «από σήμερα είμαστε και συντοπίτες».

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε ότι «σε δύσκολους καιρούς, ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», δίνοντας το δικό του πολιτικό στίγμα από την Καλαμάτα.

