Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι θεωρεί πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει ακόμη την αποδοχή του κόσμου ως καλλιτέχνης ύστερα από όσα έχει προσφέρει στον χώρο της υποκριτικής. Ευχή του είναι να διδαχτεί ο κόσμος από όλη αυτή την ιστορία και να συμβαίνουν μόνο καλά πράγματα στη ζωή όλων.

Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
12 Μαρ. 2026 18:44
Pelop News

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο μίλησε ο ηθοποιός Κώστας Κόκλας, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία και τα αποτελέσματα των δικαστικών διαδικασιών.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Το Πρωινό την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι ο Φιλιππίδης διαθέτει αναμφισβήτητο ταλέντο, ωστόσο η πιθανή επιστροφή του στη σκηνή συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη.

«Είναι μεγάλο ταλέντο, δεν το συζητάμε. Το αν θα γυρίσει ο Πέτρος να παίξει έχει να κάνει με τα δικαστικά αποτελέσματα, αν θα ξεκαθαρίσει από αυτή την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Κόκλας σημείωσε ακόμη ότι, παρά τη δύσκολη συγκυρία, θεωρεί πως ο ηθοποιός εξακολουθεί να έχει την αποδοχή μέρους του κοινού, καθώς για χρόνια έχει προσφέρει σημαντικό έργο στον χώρο της υποκριτικής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρχαν ζητήματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά του, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

«Υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, αυτά είναι καταδικαστέα και γι’ αυτά θα αποφασίσει το δικαστήριο. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του, όπως και σε όλους τους άλλους ανθρώπους», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει μάθημα για όλους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κατηγορηθεί για δύο απόπειρες βιασμού και δύο βιασμούς. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
18:16 Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ