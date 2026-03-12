Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο μίλησε ο ηθοποιός Κώστας Κόκλας, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία και τα αποτελέσματα των δικαστικών διαδικασιών.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Το Πρωινό την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι ο Φιλιππίδης διαθέτει αναμφισβήτητο ταλέντο, ωστόσο η πιθανή επιστροφή του στη σκηνή συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη.

«Είναι μεγάλο ταλέντο, δεν το συζητάμε. Το αν θα γυρίσει ο Πέτρος να παίξει έχει να κάνει με τα δικαστικά αποτελέσματα, αν θα ξεκαθαρίσει από αυτή την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Κόκλας σημείωσε ακόμη ότι, παρά τη δύσκολη συγκυρία, θεωρεί πως ο ηθοποιός εξακολουθεί να έχει την αποδοχή μέρους του κοινού, καθώς για χρόνια έχει προσφέρει σημαντικό έργο στον χώρο της υποκριτικής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρχαν ζητήματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά του, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

«Υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, αυτά είναι καταδικαστέα και γι’ αυτά θα αποφασίσει το δικαστήριο. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του, όπως και σε όλους τους άλλους ανθρώπους», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει μάθημα για όλους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κατηγορηθεί για δύο απόπειρες βιασμού και δύο βιασμούς. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τις δύο απόπειρες βιασμού, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

