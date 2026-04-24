Με περισσότερα από έντεκα χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Πατρέων, ο Κώστας Πελετίδης υπερασπίζεται το αποτύπωμα της δημοτικής αρχής σε ένα περιβάλλον που, όπως τονίζει, χαρακτηρίζεται από υποχρηματοδότηση και περιορισμούς. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για την καθημερινότητα της πόλης και τα αποτελέσματα αυτής της περιόδου παραμένει στο επίκεντρο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

Κύριε Δήμαρχε, γεννηθήκατε σε ορεινό χωριό της Κοζάνης, μαθητεύσατε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, σπουδάσατε στην Ιταλία και εργαστήκατε ως καρδιολόγος στην Πάτρα. Πείτε μας γι’ αυτά τα χρόνια και πως κολλήσατε με την πόλη;

Στην Πάτρα βρέθηκα λόγω συγκυρίας. Όταν κάναμε ειδικότητα με τη γυναίκα μου, φτιάχτηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο και είχαμε κίνητρο να έρθουμε για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Εγώ τελείωσα και την Παθολογία, βρεθήκαμε στην Πάτρα. Τότε δεν είχαμε τα οικονομικά περιθώρια να περιμένουμε. Εγκατασταθήκαμε εδώ και δεθήκαμε με την πόλη. Τα προηγούμενα χρόνια, μαθητικά και φοιτητικά, ήταν δύσκολα γιατί η οικογένεια δεν είχε οικονομικές δυνατότητες. Δύσκολα αλλά ωραία χρόνια, γιατί σε εκπαιδεύουν οι δυσκολίες.

Η πολιτική σας ταυτότητα είναι σαφής και διαχρονική. Πότε έγινε η πρώτη επαφή με το ΚΚΕ και πότε είπατε ότι θέλετε να πρεσβεύετε αυτές τις ιδέες;

Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο που αποτελεί χώρο που ευνοεί τη σκέψη και την αναζήτηση. Επιπλέον, έχοντας τα βιώματα που πάντα παίζουν ρόλο και την καταγωγή, προσπαθείς να δώσεις απαντήσεις για όσα έζησες εσύ και οι δικοί σου. Τα χέρια της μάνας μου ήταν «γυαλόχαρτα» από τη δουλειά και τα χωράφια. Τα χωριά που μεγάλωσα ήταν συντηρητικά. Εκείνη την εποχή, οι κουμουνιστές έπρεπε να πηγαίνουν στο Αστυνομικό Τμήμα να δίνουν το παρών. Οπότε, μεγαλώνοντας σε αυτό το περιβάλλον, έβαζα το «γιατί» και «πως» θα αλλάξει αυτό που ζήσαμε. Κατέληξα πως η μόνη επιλογή ήταν το ΚΚΕ.

Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά; Τι σας είχε παρακινήσει να είστε υποψήφιος με την παράταξη του αείμνηστου Παναγιώτη Κοσιώνη;

Όταν μελετάς και ξέρεις ότι σε εκφράζει η ιδεολογία του μαρξισμού και του λενινισμού μπαίνεις στην αναζήτηση και στην μάχη για την προκοπή. Στην Πάτρα, συμμετείχαμε σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες. Συνδικαλισμός στο νοσοκομείο του «Αγ. Ανδρέα» και έπειτα στο ΙΚΑ. Μπήκα στο ψηφοδέλτιο. Εκλέχθηκα. Όχι για να στολίζω τη θέση, αλλά για να πάρω την ευθύνη με επιμέλεια και πίστη, γιατί πίστευα ότι μπορώ να κάνω καλό στον τόπο.

Αργότερα δημιουργήθηκε η «Λαϊκή Συσπείρωση» με εσάς επικεφαλής. Δύο φορές δεν εκλεγήκατε Δήμαρχος, αλλά το 2014 το καταφέρατε. Το περιμένατε;

Δεν πορευτήκαμε με στόχο ότι πρέπει να είμαι ο δήμαρχος. Εκείνο το οποίο μας ενδιέφερε είναι οι λαϊκές ανάγκες, να μπορούμε να τις υπερασπιστούμε και από οποιοδήποτε μετερίζι.

Πιστεύω ότι η παράταξή μας ήταν πάντα σοβαρή και έδινε μάχες. Όταν έγιναν οι εκλογές, κερδίσαμε την εκτίμηση του πατραϊκού λαού και αναλάβαμε την ευθύνη να τιμήσουμε αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν, αλλά και αυτούς που δεν μας εμπιστεύθηκαν. Αποδεικνύοντας ότι είμαστε μια τίμια λύση και ότι δεν θα χάσει η πόλη μας, που την εκπροσωπούμε. Μέχρι σήμερα προσπαθούμε να το τηρήσουμε.

Εντεκα χρόνια μετά, φτάνουμε στο μέσο της τρίτης θητείας. Η Πάτρα έχει κάνει βήματα προόδου; Σε ποια σημεία;

Ναι, σε πολλά ζητήματα. Πάντα πρέπει να κρίνουμε με βάση το πριν κα να θυμόμαστε πως εμείς αναλάβαμε στην περίοδο των ισχνών αγελάδων, των μνημονίων, της κρίσης, της ανεργίας και της υποχρηματοδότησης του Δήμου.

Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα δεδομένα βοήθησαν το αφήγημά σας για να εκλεγείτε.

Καλεστήκαμε να διαχειριστούμε μια μεγάλη πόλη με μείον 67% των χρημάτων που έπαιρναν οι Δήμοι μέχρι το 2010. Είναι τεράστια η διαφορά σε σύγκριση με την περίοδο των παχιών αγελάδων, τότε που οι δημοτικές αρχές έπαιρναν πακτωλό χρημάτων, αλλά δυστυχώς είχαμε φτωχό έργο. Εμείς με το μικρό πουγκί που είχαμε – γι αυτό λέω τίμια στάση – κάναμε ενέργειες για σωστή διαχείριση, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα.

Πείτε μας πρακτικά, που έχουμε αλλαγή στην πόλη;

Όσα ονειρευόμασταν παίρνουν σάρκα και οστά. Η παραλιακή ζώνη. Το Παλιό Δημοτικό Νοσοκομείο έχει πάρει δρόμο για να γίνει Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς. Δεν έχει τελειώσει αλλά φτιάχνεται. Ο ΑΣΟ δεν έπρεπε να μείνει στα χαρτιά, το Εργοστάσιο Τέχνης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Έλος της Αγυιάς προχωράνε. Μην ξεχνάμε το Νότιο Πάρκο και τις αναπλάσεις στις συνοικίες μας. Ο κατάλογος τεράστιος.

Βάλαμε την πόλη σε άλλη κατεύθυνση και πλέον έχουμε μια αγωνιστική πόλη που διεκδικεί με αποτελεσματικότητα και πετυχαίνει νίκες.

Δεν είναι λίγο πράγμα το Νότιο Πάρκο κόντρα σε νόμους και γραφές. Κάτσαμε στο εδώλιο του κατηγορούμενου για να υπερασπιστούμε το δημόσιο όφελος.

Έπρεπε να έρθουμε εμείς για να γίνει το παλιό νοσοκομείο, να πάρει έναν δρόμο για να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού. Δεν έχει τελειώσει, αλλά χτίζεται, φτιάχνεται. Όλα τα παραπάνω είναι αποτελέσματα του αγώνα.

ΘΛ Αναφέρεστε κυρίως σε θέματα ελεύθερων χώρων και αγωνιστικότητας της πόλης.

Και αγωνιστικότητα και έργο. Έχουν γίνει πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις σε Άνω και Κάτω πόλη, Ζαρουχλέικα, Προσφυγικά, Γούβα, παντού.

Σε άλλα θέματα καθημερινότητας όπως η καθαριότητα και το κυκλοφοριακό, είστε ικανοποιημένοι; Αν όχι, τι κάνουμε;

Εδώ υπάρχει το μεγάλο κάδρο. Είμαστε στην εποχή που συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι στο Δήμο και δεν αναπληρώνονται με μόνιμο προσωπικό και έχουμε υποχρηματοδότηση. Με αυτά τα δεδομένα κρατάμε όρθια την πόλη.

Είχαμε 2.000 εργαζόμενους και έχουμε 940 εργαζόμενους στον Δήμο που έχει την ευθύνη να λύσει αυτά τα ζητήματα. Το μεγάλο θέμα ήταν το θέμα του παιδιού και είναι μοναδικά όσα έχουν γίνει στα σχολεία. Όταν βλέπαμε ότι το πουγκί μας είναι μικρό και δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες, κάναμε μια επιλογή για να υπερασπιστούμε τα παιδία. Βλέπουμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, τα «σπίτια καίγονται» από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε για την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών μας. Έχουμε κάνει ασύλληπτα πράγματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις κατασκηνώσεις, το λαϊκό φροντιστήριο.

Σας ρώτησα για ζητήματα καθημερινότητας, γιατί τα παράπονα που δεχόμαστε ως ΜΜΕ αφορούν κυρίως καθαριότητα, δρόμους και κυκλοφοριακό.

Το θέμα του κυκλοφοριακού δεν λύθηκε σε καμία πόλη του κόσμου, χωρίς μέσα μαζικής μετακίνησης. Οι πόλεις φτιάχνονται για τους ανθρώπους, δεν φτιάχνονται για τα αυτοκίνητα. Δεν έχουμε μείνει άπραγοι, δημιουργήσαμε κοντά 2.000 θέσεις πάρκινγκ, πήραμε πρωτοβουλίες για να κάνουμε ηλεκτροκίνητα minibus με κυκλικό δρομολόγιο, συνεργαζόμαστε με το Αστικό ΚΤΕΛ. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα τον στόχο μας για δωρεάν μέσα μαζικής μετακίνησης, που θα λύσουν το κυκλοφοριακό.

Οι θέσεις στάθμευσης θα αυξηθούν με την παραχώρηση της υπόλοιπης εγκατάστασης στον Άγιο Διονύσιο σε λίγες ημέρες, και θα αποκαταστήσουμε και το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού.

Φυσικά είμαστε μέσα σε εχθρικό πολιτικό περιβάλλον. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έναν κεντρικό σχεδιασμό γιατί δεν έχουμε τα εργαλεία. Η κυβερνητική πολιτική δεν βοηθά να κάνουμε το κάθε βήμα σε σειρά.

Αναζητούμε και παίρνουμε χρηματοδοτήσεις όπου βρούμε. Ενώ θα έπρεπε να μας δίνονται χρήματα, και με βάση αυτά να καθορίζουμε ποιες ανάγκες μπορούμε να καλύψουμε.

Το πάνε ανάποδα, αλλά μέσα στα ανάποδα βρίσκουμε λύσεις γιατί ξέρουμε τι θέλουμε. Η Πάτρα αλλάζει. Από τον καρόδρομο για τη Βούντενη, πλέον υπάρχει πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου. Το ίδιο και στη Μονή Ομπλού που δεν μπορούσες να πας. Ακόμα και τα νεκροταφεία μας, που είχαν παρατημένες εκκλησίες, χωρίς τουαλέτες και χώρους, τα φτιάχνουμε. Η πόλη είχε σοβαρό πρόβλημα υποδομών.

Αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα παίρνατε κάποια άλλη απόφαση σε οποιοδήποτε θέμα; Κάτι που έχετε μετανιώσει;

Οι αποφάσεις παίρνονται με στόχο να λειτουργεί η πόλη μας. Είμαστε μια η Δημοτική Αρχή που έτρεξε πάρα πολύ. Βρήκαμε χρηματοδοτήσεις με δυσκολία και βρήκαμε τρόπους να λειτουργήσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε λάθος. Πάντοτε τρέξαμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε τα «αόρατα» έργα. Έχουμε φτιάξει 450 χιλιόμετρα στους αγωγούς ύδρευσης, η επέκταση του βιολογικού, αλλά και η αποχέτευση, που ήδη συνδέονται οι 30.000 συμπολίτες. Έργα που δεν προβάλλονται επαρκώς.

Έχουμε ετοιμάσει μελέτες και διεκδικούμε χρήματα για νέο διυλιστήριο νερού, για οριστική λύση στην υδροδότηση με Πείρο-Παραπείρο, Γλαύκο και γεωτρήσεις.

ΘΛ: Αναφέρεστε κυρίως σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και ελεύθερων χώρων και για άλλες μεγάλες υποδομές λέτε πως θα γίνουν στην πορεία. Λόγω μεγάλης θητείας, μπορείτε να συγκριθείτε μόνο με τον Ανδρέα Καράβολα που έκανε μεγάλα έργα ύδρευσης, τον βιολογικά, τον ΧΥΤΑ. Τι έχετε να πείτε για μεγάλα έργα που δεν τα έχουμε ακουμπήσει ή δεν έχουν προχωρήσει, όπως για τα απορρίμματα, την ανακύκλωση. Πόσο χρόνο θέλετε ακόμα για μεγάλα ζητήματα και βαριές υποδομές ώστε να αλλάξει ταχύτητα η πόλη;

Όταν ήρθαμε, αν υλοποιούταν ο σχεδιασμός που παραλάβαμε, θα παραμιλούσαμε τώρα με τα δημοτικά τέλη. Θα φτιαχνόταν ένα εργοστάσιο-χρυσορυχείο για αυτόν που θα το έπαιρνε και θα ήταν «ποινή» για τους πολίτες, που θα έπρεπε να το χρηματοδοτήσουν. Αλλάξαμε την μελέτη και σήμερα ο Δήμος Πατρέων είναι που φτιάχνει το νέο εργοστάσιο στο Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, όπου η κατασκευή προχωρά. Επισπεύσαμε τη διαδικασία με τους εργαζόμενους μας, αν και υπάρχουν οι ανταγωνισμοί των εργολάβων που καθυστερούν.

Επιπλέον, η παραλιακή ζώνη είναι μεγάλη υπόθεση. Έχουμε από την Αγίου Νικολάου έως τον Διακονιάρη, το Νότιο Πάρκο. Τώρα έχουμε το μεγάλο θέμα του βόρειου λιμένα, το τρένο. Πρέπει να μας αποδοθεί η χερσαία ζώνη του λιμένα, η «αυλή του σπιτιού μας».

Αν δεν ήμασταν εμείς, θα είχε προχωρήσει ο Φορέας Διαχείρισης του νερού του Πείρου. Ωραίο το αφήγημα του φορέα, αλλά ποιος θα πλήρωνε με 30-40 εκατ. ευρώ τη δεκαετία τη λειτουργία; Το ίδιο γίνεται και με τα απορρίμματα.

Ο Δήμος υδροδοτεί, ανακαινίζει, φτιάχνει 250 σχολεία με δικές του δυνάμεις και εργαζόμενους με συμβάσεις. Τεράστια συμβολή στη λειτουργία της πόλης.

ΘΛ: Συχνά λέτε δικαιολογημένα για την έλλειψη πόρων που δεν γίνει η κυβέρνηση. Με την 11ετή εμπειρία σας, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη μιας πόλης με δικές του πρωτοβουλίες και σχεδιασμό ένας δήμαρχος; Εν τέλει, είναι ζήτημα του κράτους η πρόοδος μιας πόλης όπως η Πάτρα;

Οι Δήμοι, όχι μόνο η Πάτρα, οικονομικά βρίσκονται και οι 332 δήμοι στο χείλος του γκρεμού.

ΘΛ: Πόσες πρωτοβουλίες και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί ένας Δήμος να αλλάξει τη μοίρα του; Μπορεί ή όχι;

Ο Δήμος είναι κρατική υπηρεσία. Δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη, όπως μια επιχείρηση. Ο Δήμος όμως μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα, διεκδικώντας την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται, και ακόμα περισσότερα για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών.

ΘΛ: Σύμφωνοι. Λένε πολλοί ότι ο αείμνηστος Γιάννης Μπουτάρης δούλεψε ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει η Μητρόπολη των Βαλκανίων και να φέρει εισόδημα στην τοπική οικονομία. Η Πάτρα θα μπορούσε να κάνει τέτοιες προσπάθειες; Όχι για να γίνει Δήμος-επιχειρηματίας, αλλά για να σπρώξει τα πράγματα στην κατεύθυνση για να γίνουν δραστηριότητες, δουλειές;

Στη Θεσσαλονίκη που λέμε για τον Μπουτάρη, επειδή τυχαίνει η οικογένεια μου να ζει εκεί, και αρκετά συχνά βρίσκομαι στην πόλη, μπορώ να πω ότι δεν έχει αλλάξει η ζωή των εργαζομένων από το θέμα του τουρισμού. Η Θεσσαλονίκη ήταν κέντρο των Βαλκανίων και πριν τον Μπουτάρη.

Η Πάτρα είναι η ίδια που ήταν πριν; Αναρωτήθηκε κανείς γιατί επιδιώκουν διάφοροι κύκλοι να έρθουν στην πόλη μας, για να κάνουν επενδύσεις στο θέμα των ξενοδοχείων για παράδειγμα?

Αυτό γίνεται γιατί εμείς πήραμε μέτρα για την πόλη. Φτιάχνοντας υποδομές, δρόμους και άλλα.

Εμείς δεν συμφωνούμε με το πώς χρησιμοποιείται η λέξη τουρισμός. Ακούω πολλές φορές τον όρο «θρησκευτικός τουρισμός», δεν συμφωνούμε να βγάζουμε τα σύμβολα για να τα δουν οι τουρίστες, είναι λάθος να το αντιλαμβανόμαστε έτσι.

Δεν χρειάζεται να κάνεις έργα με μόνο στόχο τον τουρισμό. Φτιάχτηκε ο δρόμος για τους Μυκηναϊκούς Τάφους , πρώτα και κύρια γιατί θέλαμε τα σχολεία μας να μπορούν να πάνε να το δουν. Σαφέστατα βοηθά στο να πηγαίνουν και οι τουρίστες.

Φτιάχνουμε τις υποδομές, όπως γύρω από το Ρωμαϊκό Ωδείο, την Άνω Πόλη, το Κάστρο. Ο κόσμος να μπορεί να κάνει τη βόλτα του και να το απολαμβάνει. Αυτό ισχύει και με τον αθλητισμό. Δεν υπήρχε γήπεδο στην Πάτρα. Εμείς ήρθαμε με τη φτώχεια μας αλλά με πολλή ψυχή και δημιουργήσαμε. Κάναμε παρεμβάσεις με 1.500 ευρώ, ενώ μας ζητούσαν 100.000! Κάναμε 7 φορές Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Με το θέμα του τουρισμού υπάρχει εννοιών. Το σωστό είναι να θέλουμε τους αθλητές στην πόλη μας, να θέλουν να ξανάρθουν, και την πόλη μας να αθλείται. Το ίδιο ισχύει και για το Καρναβάλι. Δεν θέλουμε να κοιτάζουμε στην τσέπη τον επισκέπτη για να δούμε τι θα αφήσει, αλλά να απολαμβάνει την πόλη. Ντρέπομαι όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις.

ΘΛ: Άρα λέτε πως ως Δήμαρχος φτιάχνετε τις υποδομές και μετά σε αυτές ας ξεδιπλωθούν άλλες δραστηριότητες. Πολλές φορές βλέπετε τα επιχειρηματικά συμφέροντα από την αρνητική πλευρά. Θα μπορούσε η δημοτική Αρχή να κουβεντιάζει με την επιχειρηματική κοινότητα και να την καλεί να επενδύσει στην πόλη;

Το μοντέλο που κυριαρχεί στη χώρα μας καταστρέφει κάθε βιοπαλαιστή. Μας είχε έρθει μια μελέτη από τον Πανελλήνιο Εμπορικό Σύλλογο που έλεγε ότι ένα πολυκατάστημα που ανοίγει μια θέση εργασίας, σβήνει τρεις εργασίας σε κάποιο μικρό κατάστημα.

Εμείς διαφωνούμε με τη δημιουργία της μαρίνας MegaYacht και εμπορικού κέντρου στο βόρειο λιμάνι. Θα μεταφερθεί η οικονομική δραστηριότητα σε ένα χώρο που δεν θα έχει πρόσβαση ο μικρομεσαίος. Δεν έχουμε αντίθετη άποψη για την κρουαζιέρα, αλλά δεν κάνει ο Δήμος την κρουαζιέρα. Οι επιβάτες να έρθουν στην πόλη, αλλά γιατί δεν έρχονται τόσα χρόνια;

ΘΛ: Πιστεύετε ότι μια δημοτική Αρχή μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό για να έρθουν οι επισκέπτες;

Εμείς σχεδιάζουμε για να ικανοποιούμε την ανάγκη των Πατρινών. Έχουμε μια καταπληκτική πόλη που έλκει τον κόσμο. Εγώ θα πω στους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη, «ελάτε στην πόλη μου, έχω να σας προσφέρω, μπορώ να σας δείξω το καρναβάλι, να σας ξεναγήσω». Γι’ αυτό λέμε πως θέλουμε υπόγειο τρένο, για να κάνουμε το γραμμικό πάρκο. Ποια άλλη πόλη θα έχει τέτοιο χάρισμα; Γι’ αυτό ζητάμε συσπείρωση δυνάμεων.

ΘΛ: Η οικονομία της Πάτρας γενικά δεν πάει καλά, κυρίως με κυβερνητική ευθύνη. Το θέμα είναι τι είδους πόλη φανταζόμαστε. Εσείς ποια Πάτρα φαντάζεστε; Των ελεύθερων χώρων και των δημοσίων υπαλλήλων μόνο; Δεν πρέπει να υπάρχει το ιδιωτικό κομμάτι;

Εμείς δεν είμαστε το εμπόδιο. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί. Εμείς λέμε ότι το οικονομικό μοντέλο που ζούμε έχει σαπίσει. Δεν έχει δυνατότητα να δώσει ζωή στους κατοίκους και το λέμε εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι παράδεισος η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα και κόλαση η Πάτρα. Παντού κόλαση είναι για τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές εμπόρους και το λαό. Στην Ελλάδα είναι 10 μεγάλες επιχειρήσεις, άρα για ποιον επιχειρηματικό τομέα μιλάμε; Δέκα θα κάνουν τα πάντα.

ΘΛ: Δεν είναι όλη η Ελλάδα ίδια. Άλλο το Νότιο Αιγαίο, άλλο η Κρήτη, άλλο η Κεντρική Μακεδονία. Εκεί κάπου στοχεύουν οι οικονομίες, εμείς που πρέπει να στοχεύσουμε;

Το οικονομικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει πανελλαδικά. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε έναν επιχειρηματικό όμιλο για μια επένδυση. Αυτός πηγαίνει στην Κίνα, τη Βουλγαρία ή όπου τον συμφέρει. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και οικονομική κατεύθυνση. Κουμάντο να κάνει ο λαός όχι τα συμφέροντα.

Διεκδικούμε καλύτερο βιοτικό επίπεδο, όταν έρχονται οι όμιλοι λένε πως θα πληρώνουν 800 και 900 ευρώ, πως θα ζήσει ο κόσμος; Αυτό δεν είναι ζωή, ούτε οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι η ανάπτυξη των ομίλων, θα επενδύσουν όπου τους συμφέρει.

ΘΛ: Τα γενικά κίνητρα για επενδύσεις είναι δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης. Οι τοπικοί υπεύθυνοι όπως ο Δήμος, δεν πρέπει να έχει ένα σχέδιο που να λέει σε μια επιχείρηση πως έχει ΒΙΠΕ, εκτάσεις, Πανεπιστήμιο που παράγει αποφοίτους, και μαζί με άλλους φορείς να πιέζουν την κυβέρνηση για επενδύσεις που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της περιοχής;

Να πω στην κυβέρνηση να κάνει επένδυση για τον επιχειρηματία; Δεν πατάει πουθενά αυτή η κουβέντα. Όσοι ήρθαν στην Πάτρα, έκαναν αρπαχτή και έφυγαν. Για ποιον έχουμε να πούμε πως ήρθε, έχτισε και ήταν νοικοκύρης; Μόλις ζορίστηκαν έφυγαν για αλλού.

Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε για να υπάρχουν προοπτικές για τη χώρα μας σε άλλο μοντέλο, σε άλλη οικονομική βάση που δεν θα μένει εκτός καμία περιοχή της χώρας. Να μην μείνουν εκτάσεις ακαλλιέργητες, που θα κοιτάς την κτηνοτροφία και θα έχει αγροτική παραγωγή, που θα απογειώνεις τα πανεπιστήμιά σου. Γενικά να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός.

Πάντως όσο είμαι δήμαρχος δεν ήρθε κάποιος να πει πως θέλει να κάνει επένδυση. Εκτιμώ όμως ότι η Πάτρα έχει το δυναμικό για να αναπτυχθεί.

ΘΛ: Μερικά πρακτικά παραδείγματα. Μετά τον Covid, είχαμε μεγάλη ανάπτυξη στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Έγιναν επενδύσεις στην Τρίπολη και αλλού, αλλά στην Πάτρα μόνο η ΒΙΑΝΕΞ έκανε επένδυση στη ΒΙΠΕ. Σε Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη έγιναν επενδύσεις για νέες τεχνολογίες και ΑΙ. Εμείς, με πλεονεκτήματα κοντά στις δύο βιομηχανίες, δεν πρέπει να πιέσουμε και να πούμε «είμαστε εδώ, ελάτε να χτίσετε εργοστάσια»;

Οι εταιρείες όταν πηγαίνουν καλά επενδύουν. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία πού θα πάει να μπει; Ο ρόλος του Δήμου δεν είναι ότι θα καθίσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εμείς είμαστε αντίθετοι με το χτίσιμο της οικονομίας με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού. Είναι άναρχο σύστημα που δεν μπορεί να σχεδιάσει.

Το είδαμε με την πράσινη ανάπτυξη που έτρεξαν όλοι και τελικά χάθηκαν χρήματα. Πετάμε την ενέργεια επειδή περισσεύει. Ενώ αν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός; Γιατί κλείσαμε τα λιγνιτωρυχεία; Εμείς λέγαμε πως πρέπει να υπάρχει συνδυασμός. Αυτά απαιτούν κεντρικό σχεδιασμό, άλλη εξουσία.

Κύριε Δήμαρχε, ο κεντρικός σχεδιασμός ταιριάζει με τον σοσιαλισμό;

Ακριβώς, όπως το λέτε.

Που σημαίνει ότι σε πρακτικό επίπεδο οι πολίτες της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια τι να περιμένουν;

Οι πολίτες της Πάτρας να περιμένουν πως θα είμαστε στο πλευρό τους, θα μπαίνουμε μπροστά για να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς και όσα δικαιούνται.

Είναι παράλογο να υπάρχει όμιλος που κερδίζει δεκαπλάσια από την ενέργεια, σε σύγκριση με πριν λίγα χρόνια. Ποιος τους δίνει το δικαίωμα να κερδοσκοπούν; Γιατί μια λαϊκή οικογένεια με μικρό μεροκάματο να πληρώνει το δεκαπλάσιο ρεύμα; Γιατί ο μικρός επαγγελματίας να δυσκολεύεται να γεμίσει το ψυγείο του; Ποιος είπε ότι πρέπει να έχουμε τέτοιο σύστημα;

Άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών να λέει πως θα έχουμε μεγάλη υπεραπόδοση. Φυσικά θα έχουμε γιατί με τον ειδικό φόρο, η υπεραπόδοση, η οποία όμως βγαίνει από την τσέπη των λαϊκών στρωμάτων.

ΘΛ: Μιλάτε σαν να είστε βουλευτής ή αρχηγός κόμματος. Πολλοί λένε πως σας ταιριάζει. Τα μεγάλα ζητήματα όμως είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Εδώ για την Πάτρα, ποια είναι τα δύο-τρία ζητήματα που υπόσχεστε στους Πατρινούς ότι θα δουν αλλαγή;

Θα είμαστε κερί αναμμένο στις λαϊκές ανάγκες και την καθημερινότητα του ανθρώπου. Γυρίζω όλη την πόλη, ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη για να ακούω ανάγκες. Ο κόσμος βλέπει τις αλλαγές. Φτιάξαμε τα πεζοδρόμια στη Σολωμού, τα Καντριάνικα, το Γηροκομειό. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε το Ζαβλάνι. Έργα πρωτόγνωρα, για τις λαϊκές ανάγκες.

Αυτό που λέμε είναι ότι θα σχεδιάσουμε με σεβασμό στις ανάγκες του λαϊκού ανθρώπου. Δεν θέλουμε να είναι ησυχαστήρια οι γειτονιές. Γι’ αυτό απλώνουμε τη δουλειά μας για να είναι χαρούμενα τα παιδιά μας που δέχονται φοβερή πίεση. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται πολλά μεγάλα έργα, αν και έχουμε τη μεγάλη πληγή των εργολάβων. «Παρακαλάμε» να πηγαίνουν καλά οι δουλειές τους για να μην έχουμε θέματα στα έργα. Αν είχαμε δημόσιο φορέα κατασκευών, θα είχαμε τελειώσει 100 φορές πιο γρήγορα τα έργα και με ποιότητα.

Όλα όσα κάνουμε έχουν μέσα πολλή ψυχή.

ο πατρινός και ο επισκέπτης να δει την Άνω Πόλη, το Παλιό Νοσοκομείο, το Κάστρο, το Ρωμαϊκό Ωδείο και τον Ιππόδρομο. Μακάρι να προχωρήσουν γρήγορα οι απαλλωτριώσεις (για τον Ιππόδρομο), το λέμε συνεχώς στο Υπουργείο. Θέλουμε μια πόλη να την περπατάει ο κόσμος, να φτάνει στην παραλιακή, και όταν φτιαχτεί και ο Λαδόπουλος η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική.

ΑΑ: Η θέση σας για το τρένο είναι γνωστή και σταθερή υπέρ της υπόγειας διέλευσης. Τα μηνύματα δείχνουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι λέτε;

Εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χώρο και πρέπει και ο πατραϊκός λαός να τον υπερασπιστεί. Γι’ αυτό λέμε πως θέλουμε υπόγειο το τρένο. Δεν γίνεται αλλού να κάνουν τούνελ και όχι μέσα στην πόλη μας. Τι θα κάνουν οι πατρινοί και οι τουρίστες αν περνάει επιφανειακά το τρένο; Θα κοιτάζουν τα ηχοπετάσματα; Το υπόγειο τρένο θα αλλάξει την πόλη, θα φέρει και την κρουαζιέρα. Παντού στην Ευρώπη αξιοποιούν τον υπόγειο χώρο, γιατί όχι κι εδώ; Το υπόγειο τρένο είναι εφικτό. Σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές, γιατί να μην υπολογίσει ο Πατρινός τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι αποφασίζει για το τρένο; Γιατί οι βουλευτές της δεν λένε λέξη;

ΑΑ: Κατανοητά όλα αυτά. Θα φέρω όμως ένα προσωπικό παράδειγμα. Όταν κόπηκε το τρένο για Αθήνα ήμουν 20 ετών και τώρα 35. Τα «καλά» μου χρόνια περνούν, τρένο δεν βλέπω και όπου ταξιδεύω στο εξωτερικό βλέπω πόσο βοηθάει στην ανάπτυξη μιας πόλης το τρένο. Προφανώς το ιδανικό θα ήταν το υπόγειο τρένο, αλλά αμφιταλαντεύομαι τι είναι καλύτερο και τι όχι. Θα κάνατε δημοψήφισμα για το τρένο;

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε και δημοψήφισμα. Εμείς το δημοψήφισμα το κάνουμε κάθε μέρα. Σας είπα ότι περπατάω συνέχεια, δεν είμαι κλεισμένος στο γραφείο. Συζητώντας με πολίτες, μπορεί να μου κάνουν παράπονα για ελαττώματα στη διοίκηση, αλλά όταν φτάνουμε στα μεγάλα ζητήματα μου λένε μην κάνεις πίσω. Αυτή θα είναι μια επιλογή που δεν διορθώνεται. Επίσης, ως δημοτική Αρχή θα κριθούμε και στις εκλογές, διότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που είναι πρόθυμες να θυσιάσουν την Πάτρα. Αυτοί που πρέπει να απαντήσουν για το αν θέλουν τρένο στην Ελλάδα είναι η κυβέρνηση γιατί υπάρχουν και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Είναι μεγάλη απόλαυση το τρένο, αλλά έχουμε μείνει στο Κιάτο.

ΑΑ: Έθεσα το ερώτημα με το ηλικιακό μου παράδειγμα, γιατί συζητάω με συνομήλικους και λέμε γενικά «με παίρνει να χάσω κι άλλα χρόνια;».

Το δίλημμα που λέτε, πολλές φορές μπαίνει με αυτόν τον τρόπο από αυτούς που έχουν τα συμφέροντα. Μας παίρνει να αλλάξουμε κατεύθυνση; Να τελειώσουμε με αυτές τις υπάκουες κυβερνήσεις που κάνουν τις επιλογές; Χρειάζεται άλλος προσανατολισμός για να δέχεται η αυτοκινητοβιομηχανία να έχουμε κυρίαρχο τρένο στη χώρα. Τρένο στην Ελλάδα δεν έχει γίνει πουθενά, αφού δεν είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Γι’ αυτό να σκεφτόμαστε τρεις φορές που δίνουμε την ψήφο μας.

ΑΑ: Πιστεύτε τελικά θα έρθει το τρένο;

Ναι το πιστεύω!

ΑΑ: Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές;

Ο Πελετίδης ερωτευμένος με μια καρέκλα δεν είναι. Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαστε με αυτό. Το λέω με ειλικρίνεια. Όταν έρθει η ώρα, θα καθίσουμε σαν συλλογικότητα και θα αποφασίσουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει και θα απευθυνθεί στον πατραϊκό λαό.

Το σίγουρο είναι ότι εγώ και η παράταξή μας δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει αυτό που έχει δημιουργηθεί και θα καλέσουμε το λαό να υπερασπιστεί την πόλη του. Ξέρουμε τι θα ακολουθήσει αν πάρουν το Δήμο, αυτοί που τον ορέγονται.

ΑΑ: Αν δεν είστε υποψήφιος, έχετε διακρίνει πρόσωπα στην παράταξή σας που θα μπορούσαν να σας διαδεχτούν;

Όλοι οι δικοί μας, είτε εντός είτε εκτός Δημοτικού συμβουλίου έχουν ένα χάρισμα. Δεν είναι ιδιοτελείς. Είναι μεγάλο ζήτημα να έχεις τιμιότητα μέσα σου και να παλεύεις να υπερασπιστής την πόλη σου. Αυτά τα χαρίσματα και έχουν και αγωνιστές που συνεργαζόμαστε και δεν είμαστε ακριβώς στον ίδιο πολιτικό χώρο. Για την ώρα η αγωνία μας είναι να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να λύνουμε προβλήματα, να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να έχουμε περισσότερο προσωπικό, να γίνουν προσλήψεις.

ΘΛ: Λέτε πως στην παράταξή σας είναι όλοι ανιδιοτελείς. Υπάρχουν 250.000 Πατρινοί, εκτός παράταξης δεν υπάρχει Πατρινός που να είναι ανιδιοτελής, τίμιος και ειλικρινής που θέλει το καλό της πόλης; Αποκλείεται να έχετε κάποιον αντίπαλο με τέτοια χαρακτηριστικά;

Σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχει μια αντίληψη όμως. Το έλεγα σε άλλους Δημάρχους. Αυτό που γεννά τα προβλήματα δεν είναι το φυσικό σου πρόσωπο, είναι η πολιτική σου αντίληψη για τα πράγματα.

Όταν συζητούσαμε με τον κ. Φούρα για τα σκουπίδια, του έλεγα πως η πολιτική του είναι να δοθεί η διαχείριση σε κάποιον. Αυτός που θα το πάρει, για να βγάλει εκατομμύρια πρέπει να τα πάρει από κάποιον άλλο (εννοούμε τους δημότες). Αυτή η πολιτική αντίληψη είναι του «εγώ». Εμείς υπερασπιζόμαστε το σύνολο.

Πολλές φορές απαντάτε σαν αρχηγός κόμματος ή βουλευτής. Σας πέρασε από το μυαλό να ακολουθήσετε τέτοια πορεία;

Δεν είμαι πολιτικός με την έννοια της πολιτική που έχει περάσει στον κόσμο. Ακολουθούμε συλλογικά την πορεία των λαϊκών αγώνων για την προκοπή του λαού. Ο κάθε πολίτης έχει πολιτική και αντίληψη. Πρέπει πάντοτε να ψάχνει την αιτία. Στην ιατρική λέγαμε ότι αν δεν βρεις την αιτία σε έναν ασθενή, θα έχει κακή πορεία. Στην κοινωνική μας συγκρότηση αν δεν βρεις την πολιτική αιτία, δεν θα πάει καλά η κοινωνία σου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



