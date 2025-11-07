Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στην έδρα της. Μέχρι τώρα η Νέα Κηφισιά πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Πριν τη μεταγραφική της ενίσχυση ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Κρόνο και τον Εθνικό Λειβαδιάς, που είναι από τα φαβορί της Κατηγορίας. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει ξανά ως γηπεδούχος». Αυτά τόνισε ο προπονητής της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Κώστας Ρουμελιώτης, σχολιάζοντας την αναμέτρηση με τη Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς και πρόσθεσε: «Εμείς για να έχουμε τύχη θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα από ότι στο παιχνίδι με τον Apollon Patras. Το να κερδίσεις εκτός έδρας και ειδικά στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με ομάδες με την ποιότητα του προσεχούς αντιπάλου μας. Το πιο σημαντικό στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση είναι να ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που οι άλλοι νομίζουν ότι είμαστε, θετικά ή αρνητικά. Παραμένουμε προσγειωμένοι με στόχο την καθιέρωση στην κατηγορία».

