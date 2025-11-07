Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»

Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
07 Νοέ. 2025 16:58
Pelop News

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στην έδρα της. Μέχρι τώρα η Νέα Κηφισιά πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Πριν τη μεταγραφική της ενίσχυση ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Κρόνο και τον Εθνικό Λειβαδιάς, που είναι από τα φαβορί της Κατηγορίας. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει ξανά ως γηπεδούχος». Αυτά τόνισε ο προπονητής της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Κώστας Ρουμελιώτης, σχολιάζοντας την αναμέτρηση με τη Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς και πρόσθεσε: «Εμείς για να έχουμε τύχη θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα από ότι στο παιχνίδι με τον Apollon Patras. Το να κερδίσεις εκτός έδρας και ειδικά στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με ομάδες με την ποιότητα  του προσεχούς αντιπάλου μας. Το πιο σημαντικό στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση είναι να ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που οι άλλοι νομίζουν ότι είμαστε, θετικά ή αρνητικά. Παραμένουμε προσγειωμένοι με στόχο την καθιέρωση στην κατηγορία».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:25 Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»
17:17 Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες
17:13 Αλλάζουν τα δεδομένα για τον ΟΦΗ, δικαιώθηκε στο CAS!
16:58 Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
16:50 Δείτε ποια χώρα είναι υπερ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
16:42 Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»
16:34 Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
16:25 Επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε ο Πιερρακάκης
16:17 Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup
16:08 Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα
16:00 Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο
15:51 Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ
15:42 ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown
15:34 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
15:26 Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
15:19 Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά
15:11 Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε
15:03 Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
15:00 «Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής
14:54 Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ