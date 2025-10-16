Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του

Τα δημοσιεύματα περί παραίτησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ίδιος ο Κώστας Τσιάρας τα διέψευσε.

Το μεσημέρι της Πέμπτη (16.10.2025) ο Κώστας Τσιάρας έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, διαψεύδοντας τα περί παραίτησής του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.



«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου.

Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



