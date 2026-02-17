Κουφονήσια: Αντιδράσεις για καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες σε προστατευόμενες παραλίες

Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο από το 2024 έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση των παραλιών σε όλη τη χώρα.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση επιχειρηματιών να εγκαταστήσουν καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες στις παραλίες Πορί και Ιταλίδα (Πλατιά Πούντα), δύο περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής σημασίας στα Κουφονήσια. Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο από το 2024 έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση των παραλιών σε όλη τη χώρα.

Παραλίες υπό πίεση

Οι συγκεκριμένες παραλίες δεν έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «απάτητων», γεγονός που επιτρέπει τη χορήγηση αδειών για εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η θεσμική δυνατότητα αντίδρασης είναι περιορισμένη, καθώς η άποψη του δήμου δεν δεσμεύει πλέον το ΥΠΟΙΚ.

Εντύπωση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) γνωμοδότησε υπέρ της αδειοδότησης, μόλις λίγες ημέρες μετά την υποβολή των αιτήσεων, επισημαίνοντας ότι η χρήση ομπρελοκαθισμάτων δεν θα επηρεάσει τους στόχους διατήρησης της περιοχής, υπό την προϋπόθεση τήρησης 20 περιοριστικών όρων.

Οικολογικό αποτύπωμα και αντιδράσεις

Οι περιοχές Πορί και Ιταλίδα βρίσκονται εντός των περιοχών Natura 2000 και φιλοξενούν σπάνιους τύπους οικοτόπων, όπως κινούμενες θίνες (τ.ο. 2110) και μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη (τ.ο. 9540). Η εγκατάσταση καντίνας και ομπρελοκαθισμάτων θα καλύψει τμήματα 500 τ.μ. σε κάθε παραλία, αποκλείοντας ουσιαστικά την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων και εντείνοντας τον κίνδυνο υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αντώνης Κωβαίος, επισημαίνει ότι η κατάσταση προέκυψε από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου το 2024, που αφαίρεσε από τους δήμους την αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού, ενώ η κατηγορία των «απάτητων» δεν συμπεριέλαβε τα Κουφονήσια.

Κουφονήσια: Αντιδράσεις για καντίνες και ομπρελοξαπλώστρες σε προστατευόμενες παραλίες

Η φωνή του Δήμου

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία του μέσω ψηφισμάτων, επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία και ΚΕΔΕ, ζητώντας να θεωρηθούν οι παραλίες του συνόλου των Μικρών Κυκλάδων «απάτητες». Στην πρόσφατη ανάρτηση του Αντώνη Κωβαίου στο Facebook, τονίζεται ότι η τοποθέτηση εμπορικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές είναι ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα των νησιών, επιβαρύνει το οικοσύστημα και υποβαθμίζει την αισθητική εμπειρία των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον δήμο, η πρόθεση τοποθέτησης καντίνας και ομπρελοκαθισμάτων στις δύο παραλίες αποτελεί «την μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή που αλλάζει άρδην τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του τόπου».

Επόμενα βήματα

Η υπόθεση θα συζητηθεί εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις 18 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο να καθοριστούν τα επόμενα διαβήματα προς τις αρμόδιες αρχές και να ματαιωθεί η αδειοδότηση. Ο δήμος καλεί την τοπική κοινωνία σε επαγρύπνηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης των Κουφονησίων «παρθένα», χωρίς οργανωμένες παραλίες και εμπορικές δραστηριότητες.

Η διαμάχη αναδεικνύει το εύθραυστο ισοζύγιο ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη μέσω τουρισμού και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των μικρών νησιών του Αιγαίου.

