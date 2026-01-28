Koumaria Trail Series: Εμπειρία που συνδυάζει άθληση, φύση, εθελοντισμό

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες ορεινού τρεξίματος για όλες τις ηλικίες και επίπεδα

Koumaria Trail Series: Εμπειρία που συνδυάζει άθληση, φύση, εθελοντισμό
28 Ιαν. 2026 12:35
Pelop News

Ολα είναι έτοιμα για τον ορεινό αγώνα Koumaria Trail Series 2026, μια γιορτή αθλητισμού και φύσης που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Αχαΐας Κλάους το ερχόμενο σαββατοκύριακο.
Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες ορεινού τρεξίματος για όλες τις ηλικίες και επίπεδα, καθώς και παράλληλες δράσεις για παιδιά και συνοδούς, σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.
Πρόγραμμα Διοργάνωσης
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
17.00 – 20.30 Παραλαβή πακέτων συμμετοχής (Φλόγα Race & Achaia Clauss Race Kids
Τοποθεσία: Γραφεία Φλόγας Πάτρας (Κανάρη 40)
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
17.00 – 20.30 Παραλαβή πακέτων συμμετοχής (Back to Back, Koumaria Marathon, Koumaria Trail Race & Omplos Hills)
Τοποθεσία: Dimitrioglou Sport (Παντανάσσης 35)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου – Achaia Clauss
08.00 – 19.00 Λειτουργία Γραμματείας
10.00 Εκκίνηση 20km Back to Back Challenge
12.00 Εκκίνηση Achaia Clauss Race Kids
12.30 – 14:30 Δραστηριότητες για παιδιά
15.00 Εκκίνηση Φλόγα Race
16.30 Απονομές Φλόγα Race
18.00 Τεχνική ενημέρωση αγώνων Κυριακής
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου – Achaia Clauss
06.00 – 09.00 Λειτουργία Γραμματείας
07.30 Εκκίνηση Koumaria Marathon & Back to Back Challenge
09.30 Εκκίνηση Koumaria Trail Race
10.00 Εκκίνηση Omplos Hills
10.30 – 12.30 Δραστηριότητες για παιδιά
14.30 Τελετή Απονομών
Το Koumaria Trail Series δεν είναι μόνο ένας αγώνας. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει άθληση, φύση, εθελοντισμό και κοινωνική προσφορά, με δράσεις που αγκαλιάζουν όλη την οικογένεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα
15:56 Πάτρα: Ο Δήμος παίρνει 4,5εκ.€ ενώ είχε ζητήσει 16! – Ποιες οι προτεραιότητες για έργα
15:51 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου
15:40 Κυπριακό: Χωρίς σημάδια σύγκλισης ολοκληρώθηκε η τριμερής στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία
15:32 Νεκροί οπαδοί ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
15:24 Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin
15:16 Εξιχνιάστηκε απάτη ύψους 45.000 ευρώ στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου
15:08 Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
15:00 ΠΑΣΟΚ: Τέσσερις προτάσεις «άμεσης εφαρμογής» για το κυκλοφοριακό στην Αττική
15:00 Πάτρα: Ανακούφιση για τους καρκινοπαθείς – Σε επαναλειτουργία ο γραμμικός επιταχυντής του «Αγ. Ανδρέα»
14:53 Σύλληψη ανηλίκου για κατοχή ναρκωτικών στην Πάτρα
14:53 Νίκος Βλαχάκος για Ίμια: «Υπάρχουν απόρρητα σήματα και κασέτες – Το ελικόπτερο δεν έπεσε λόγω καιρού»
14:45 Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών
14:44 Η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική Νέων Γυναικών-Νεανίδων
14:44 Θάνατος βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα: Στο μικροσκόπιο τα αίτια – Αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής
14:41 Κακοκαιρία “Kristin”: Πορτοκαλί συναγερμός για Δυτική Ελλάδα με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους
14:40 Αστάθμητος παράγοντας η Μαρία Καρυστιανού
14:33 Σκέντζος για ήττα Αίολου Αγυιάς: «Λάθος επιλογές κι ένα λάθος στη γραμματεία…»
14:33 Τροχαίο με 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ: Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας – «Σε 34 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
14:30 Σπάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία στη Σωτηρίτσα: 13 χρόνια κάθειρξη με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ