Κουνάβης προς αγρότες: «Ώρα ευθύνης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό»

Δήλωση με αιχμές προς τους αγρότες που εξακολουθούν να αντιδρούν απηύθυνε ο Αντώνης Κουνάβης, τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία του αγροτικού κόσμου τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση έχει ήδη εξαντλήσει τα δημοσιονομικά της περιθώρια προκειμένου να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των αιτημάτων των αγροτών, επιδεικνύοντας, παράλληλα, ανοχή και αυτοσυγκράτηση ακόμη και όταν οι κινητοποιήσεις ξεπέρασαν –όπως αναφέρει– κάθε όριο, με αποκλεισμούς δρόμων και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ο κ. Κουνάβης τονίζει ότι από εδώ και πέρα, όσοι αγρότες παραμένουν ανικανοποίητοι και συνεχίζουν τις αντιδράσεις καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τόσο απέναντι στους συναδέλφους τους όσο και απέναντι στην κοινωνία, ειδικά ενόψει της επικείμενης συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκαν αγρότες της Δυτικής Αχαΐας που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση στο Μαξίμου, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες, ενώ εκφράζει έντονη ενόχληση για τη «σιωπή» της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας και της ΔΗΜ.ΤΟ. Δυτικής Αχαΐας.

«Η πολιτική δεν ασκείται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, καταλήγοντας με τη φράση «και ο νοών, νοείτω».

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Κουνάβη

«Εν όψει της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντιπροσωπεία των αγροτών, την ερχόμενη Δευτέρα, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εξάντλησε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για να ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή και αυτοσυγκράτηση όταν οι κινητοποιήσεις των αγροτών ξεπέρασαν κάθε όριο

αποκλείοντας δρόμους και εμποδίζοντας την απρόσκοπτη κυκλοφορία των συμπολιτών τους.

Από δω και πέρα, οι εναπομείναντες αγρότες που παραμένουν ανικανοποίητοι και συνεχίζουν να αντιδρούν καλούνται εν όψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έναντι των συναδέλφων τους και της κοινωνίας, ενώ είναι εξοργιστικό ότι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μπήκαν στο στόχαστρο απαράδεκτων επιθέσεων.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η εκκωφαντική σιωπή της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας και της ΔΗΜ.ΤΟ.

Δυτικής Αχαΐας.

Κύριοι, η πολιτική δεν ασκείται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πολιτική ασκείται με παρεμβάσεις,

πρωτοβουλίες και δράσεις, που μπορούν και επιφέρουν κατά περίπτωση τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Και ο νοών, νοείτω…».

