Κουνδουράκης: «Εχουμε στοχεύσει τα παιχνίδια με ΟΦΘ και Λάρισα»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών , αλλά και το γεγονός ότι πήραν χρόνο συμμέτοχής οι νεαροί αν μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος τόνισε: «Η Γλυφάδα είναι ομάδα με ποιότητα και εμπειρία, εμείς σε γενικές γραμμές παίξαμε αρκετά καλά, βγάλαμε πράγματα που έχουμε δουλέψει στην προπόνηση και θα είναι προς όφελος της ομάδας .

Οι αγώνες που έχουμε στοχεύσει είναι η Λάρισα και ο ΟΦΘ για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας

Το ενθαρρυντικό είναι ότι όλο το 4ο 8λεπτο έπαιξαν το εφηβικό και το παιδικό και πήραν σημαντικές εμπειρίες για τη συνέχεια”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



