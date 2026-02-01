Κουνδουράκης: “Η εμφάνιση μας αποτελεί βάση για να χτίσουμε”

Κουνδουράκης: "Η εμφάνιση μας αποτελεί βάση για να χτίσουμε"
01 Φεβ. 2026 22:48
Pelop News

Ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παικτών του κόντρα στο Φάληρο, έμεινε σήμερα ο προπονητής του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος μιλώντας στην «ΠτΔ» τόνισε:

«Μέχρι τα μέσα του τρίτου 8λεπτου ανταγωνιστικοί και κοντά στο σκορ. Ακόμα και όταν ο αντίπαλος πήρε διαφορά, καταφέραμε να επιστέψουμε ξανά και να το παλέψουμε. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε στη συνέχεια, αλλά η εμφάνιση αυτή αποτελεί βάση για να χτίσουμε στη συνέχεια. Είναι ευχάριστο ότι όσα δουλέψαμε στο νερό, αποτυπώθηκαν μέσα στην πισίνα και η ομάδα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ο νέος ξένος μας βοήθησε και όπως όλα τα παιδιά θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουμε για την παραμονή».

