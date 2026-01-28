Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»
Καλεσμένος στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» και τον Peloponnisos FM 103,9 ήταν χθες ο νέος τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος μίλησε για το όραμά του και τη στρατηγική του για την ομάδα.
Τα βασικά σημεία των δηλώσεων:
- Παραμονή στην Α1 και συγκέντρωση βαθμών σε κάθε αγώνα, ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο
- Εφαρμογή νέου προπονητικού μοντέλου υψηλής έντασης και αλλαγή νοοτροπίας
- Γρήγορη ενσωμάτωση του ταλαντούχου διεθνούς Μαυροβούνιου παίκτη
Μακροπρόθεσμο όραμα:
- Θέση των βάσεων για μια ομάδα αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους του ΝΟΠ
- Ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων παικτών από τις ακαδημίες, με επτά παιδιά του Under 16 ήδη στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας
- Ανάκτηση της αγωνιστικής ταυτότητας και επιστροφή στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας
Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύλλογος:
- Αυστηρό πλαίσιο υποβιβασμού και έντονος ανταγωνισμός για τις τελευταίες θέσεις
- Κάθε αγώνας είναι «τελικός» με υψηλή δυσκολία
- Προσαρμογή νέων παικτών και μετάβαση σε νέο μοντέλο δουλειάς
- Διαχείριση του ιστορικού βάρους και των προσδοκιών του κόσμου
