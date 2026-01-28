Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» και τον Peloponnisos FM 103,9 ήταν χθες ο νέος τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος μίλησε για το όραμά του και τη στρατηγική του για την ομάδα.

Τα βασικά σημεία των δηλώσεων:

Παραμονή στην Α1 και συγκέντρωση βαθμών σε κάθε αγώνα, ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο

Εφαρμογή νέου προπονητικού μοντέλου υψηλής έντασης και αλλαγή νοοτροπίας

Γρήγορη ενσωμάτωση του ταλαντούχου διεθνούς Μαυροβούνιου παίκτη

Μακροπρόθεσμο όραμα:

Θέση των βάσεων για μια ομάδα αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους του ΝΟΠ

Ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων παικτών από τις ακαδημίες, με επτά παιδιά του Under 16 ήδη στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας

Ανάκτηση της αγωνιστικής ταυτότητας και επιστροφή στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύλλογος:

Αυστηρό πλαίσιο υποβιβασμού και έντονος ανταγωνισμός για τις τελευταίες θέσεις

Κάθε αγώνας είναι «τελικός» με υψηλή δυσκολία

Προσαρμογή νέων παικτών και μετάβαση σε νέο μοντέλο δουλειάς

Διαχείριση του ιστορικού βάρους και των προσδοκιών του κόσμου

