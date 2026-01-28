Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»

28 Ιαν. 2026 19:41
Pelop News

Καλεσμένος στην εκπομπή «Εντός-Εκτός Έδρας» και τον Peloponnisos FM 103,9  ήταν χθες ο νέος τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κουνδουράκης ο οποίος μίλησε για το όραμά του και τη στρατηγική του για την ομάδα.

Τα βασικά σημεία των δηλώσεων:

  • Παραμονή στην Α1 και συγκέντρωση βαθμών σε κάθε αγώνα, ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο
  • Εφαρμογή νέου προπονητικού μοντέλου υψηλής έντασης και αλλαγή νοοτροπίας
  • Γρήγορη ενσωμάτωση του ταλαντούχου διεθνούς Μαυροβούνιου παίκτη

Μακροπρόθεσμο όραμα:

  • Θέση των βάσεων για μια ομάδα αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους του ΝΟΠ
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων παικτών από τις ακαδημίες, με επτά παιδιά του Under 16 ήδη στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας
  • Ανάκτηση της αγωνιστικής ταυτότητας και επιστροφή στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύλλογος:

  • Αυστηρό πλαίσιο υποβιβασμού και έντονος ανταγωνισμός για τις τελευταίες θέσεις
  • Κάθε αγώνας είναι «τελικός» με υψηλή δυσκολία
  • Προσαρμογή νέων παικτών και μετάβαση σε νέο μοντέλο δουλειάς
  • Διαχείριση του ιστορικού βάρους και των προσδοκιών του κόσμου

