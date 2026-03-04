«Κουρδικές δυνάμεις ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν με συνδρομή της CIA» σύμφωνα με το CNN

Για χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες ημέρες, ετοιμάζονται Κουρδικές δυνάμεις και αναμένουν υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο πλαίσιο της επιχείρησης, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο Κούρδο αξιωματούχο.

Η CIA εργάζεται για να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο την υποκίνηση μιας λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, δήλωσαν πηγές στο αμερικανικό δίκτυο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ώρες κάλεσε τον αρχηγό μιας από τις ιρανοκουρδικές οργανώσεις της αντιπολίτευσης, αποκάλυψε το CNN.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί χώρος για να εξεγερθούν Ιρανοί που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς τώρα που ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη, το Σάββατο, της αμερικανοϊσραηλινής επίθεση τονίζεται.

Όπως τόνισε εξάλλου ο αναλυτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις της CIA στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση, καθώς δεν θα έπρεπε να είναι γνωστές.

