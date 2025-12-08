Κουτσούμπας: «Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη που συμφέρει πραγματικά τον Έλληνα αγρότη»

Την πλήρη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των αγροτών εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος βρέθηκε την Κυριακή στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65.

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε πως το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματα και τις μορφές πάλης των αγροτών, χωρίς αστερίσκους και «ναι μεν αλλά», καταγγέλλοντας όσους πολιτικούς αρνούνται να αναγνωρίσουν την αγωνία της αγροτιάς. Όπως σημείωσε, οι αγρότες δίνουν καθημερινά μάχη για τα προϊόντα τους, ενώ οι τιμές των προϊόντων εξευτελίζουν τη δουλειά τους και ευνοούν τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα και τα μονοπώλια.

Ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι το ΚΚΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών, υπενθυμίζοντας την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για τα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και καλώντας τον πρωθυπουργό να απαντήσει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες πλήττονται από τα υψηλά κόστη παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης και τη συνεχή πίεση από τράπεζες και κρατικό μηχανισμό, ενώ αντιμετωπίζουν και καταστολή, διώξεις και αγροτοδικεία.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ αναφέρθηκε επίσης στις φυσικές καταστροφές που πλήττουν την Καρδίτσα και όλη τη Θεσσαλία, τονίζοντας πως οι αποζημιώσεις δεν αναπληρώνουν τις ζημιές στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Επισήμανε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ στηρίζει τα μεγάλα μονοπώλια εις βάρος των μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων και ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν πιστά αυτήν την πολιτική.

Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας καταδίκασε τα σκάνδαλα και τις επιδοτήσεις που καταλήγουν σε «γιαλατζί αγρότες» και κτηνοτρόφους, τονίζοντας την ανάγκη να αποδοθούν οι επιδοτήσεις στους πραγματικούς παραγωγούς και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις και τα αγροτοδικεία και να ενωθούν όλοι οι αγρότες σε έναν κοινό στόχο, με συνεργασία εργαζομένων, φοιτητών, μαθητών και οικογενειών, για να καταργηθεί η εκμετάλλευση και να ανοίξει ο δρόμος για καλύτερες μέρες.

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε την πρόταση του ΚΚΕ ως «την μόνη πραγματική, ρεαλιστική, που συμφέρει πραγματικά σήμερα τον Έλληνα αγρότη», καλώντας τους αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τέλους, χωρίς να υποχωρήσουν κάτω από την πίεση της κυβέρνησης. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς και βουλευτές, ενώ τον υποδέχτηκαν οι επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και της Ομοσπονδίας.

