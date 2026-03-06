Κουτσούμπας προς Μενδώνη: Ζητά ψηφιακό αντίγραφο των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Αίτημα για την παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου των ιστορικών φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 υπέβαλε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με επιστολή του προς την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η επιστολή, με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026, κατατέθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού. Ο κ. Κουτσούμπας επισημαίνει ότι το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση των ντοκουμέντων «προς όφελος της ιστορικής μνήμης και γνώσης» και με τρόπο αντάξιο της θυσίας των εκτελεσμένων.

Στο αίτημά του ζητά να παραχωρηθεί πρωτογενές ψηφιακό αντίγραφο των δώδεκα φωτογραφιών, καθώς και των δύο όψεών τους, στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ιστορικής τεκμηρίωσης, τιμητικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων.

Ο ίδιος σημειώνει ότι στο αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ φυλάσσονται ήδη σημειώματα, επιστολές και προσωπικά αντικείμενα των 200 εκτελεσμένων.

«Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας»

Στην επιστολή του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τονίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκτελεσμένων στην Καισαριανή ήταν μέλη και στελέχη του κόμματος, πολλοί από τους οποίους βρίσκονταν ήδη φυλακισμένοι από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου για την πολιτική τους δράση.

Όπως αναφέρει, η στάση και η θυσία τους αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του κόμματος και των λαϊκών αγώνων».

Παράλληλα επισημαίνει ότι το αίτημα αντανακλά και την επιθυμία εκατοντάδων απογόνων των εκτελεσμένων, ενώ παρόμοια αιτήματα έχουν διατυπωθεί από ιστορικούς, επιστημονικούς φορείς, καθώς και από τους δήμους Καισαριανής και Χαϊδαρίου.

Τα νέα ιστορικά ντοκουμέντα

Υπενθυμίζεται ότι οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, λίγες ημέρες μετά την περιέλευσή τους στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνεται η στιγμή της εκτέλεσης, αμέσως μετά την εντολή «πυρ», με τους ναζί στρατιώτες να έχουν μόλις πυροβολήσει και καπνό να βγαίνει από τις κάννες των όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που δεν δημοσιοποιήθηκαν, καθώς περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σκληρές εικόνες και κρίθηκε ότι δεν πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα για λόγους σεβασμού προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



