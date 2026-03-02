Κουβέιτ: Κατά λάθος κατάρριψη τριών αμερικανικών F-15 από την αεράμυνα – Σώοι οι πιλότοι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κουβέιτ, όταν τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15 καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Όπως γνωστοποιήθηκε, και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια πριν από την πτώση των αεροσκαφών. Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι όλοι έχουν ανακτηθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του συμβάντος.

Σε σχετική ανακοίνωση, οι ΗΠΑ επισημαίνουν ότι το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για τη συνεργασία και την υποστήριξη στην επιχείρηση διάσωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα αίτια που οδήγησαν στην κατά λάθος ενεργοποίηση της αεράμυνας, ενώ αναμένεται διερεύνηση του περιστατικού σε συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών.

