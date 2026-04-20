Κοβέσι: Έρχεται στην Ελλάδα, πρώτα στον Φλωρίδη, μετά στους Δελφούς, «καυτό» το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ελλάδα θα έλθει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι προκειμένου να παραβρεθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου), ενώ την προηγούμενη ημέρα, 22 Απριλίου, θα επισκεφθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Η συνάντηση της κυρίας Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης κλείστηκε πριν καιρό, χωρίς ωστόσο να έχει ενημερώσει το λόγο για τον οποίο ζήτησε την συνάντηση, δηλαδή, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα. Η κυρία Κοβέσι, για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης, όπως και άλλους υπουργούς, τον περασμένο Οκτώβριο.

Παράλληλα η επίσκεψη της κυρίας Κοροβέσι στο υπουργείο Δικαιοσύνης συμπίπτει με την ημέρα που θα συζητηθεί στην Βουλή το ζήτημα της άρσης ή μη της ασυλίας των βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής συνάντηση ούτε με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ούτε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Πάντως από τα καυτά θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα είναι αφενός οι δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και αφετέρου η ομόφωνη απόφαση του Κολεγίου των ευρωπαίων εισαγγελέων στο Λουξεμβούργο, για 5ετη παράταση της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη.

Η θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων λήγει με την εκπνοή του φετινού δικαστικού έτους, δηλαδή 30 Ιουνίου 2026 και ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία έχει απευθύνει από τον περασμένο Δεκέμβριο ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με την σειρά του ο κ. Φλωρίδης, απέστειλε στην συνέχεια τα ερωτήματα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣ), το οποίο αναμένεται να συνέλθει για το θέμα αυτό μέσα στον επόμενο μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί μέχρι στιγμής, η ακριβείς ημερομηνία.

Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ότι το θέμα της παράτασης ή όχι της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων δεν είναι στα χέρια ούτε του υπουργού Δικαιοσύνης, ούτε της Κυβέρνησης, αλλά στην κρίση της σύνθεσης των μελών του ΑΔΣ τα οποία έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

Η παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων από το Κολέγιο, μετά από πρόταση της κυρίας Κοβέσι, έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις, για το κατά πόσο μπορεί μονομερώς να γίνει αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με έγκυρους κύκλους, τόσο του Αρείου Πάγου όσο και της Εισαγγελίας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η αρμοδιότητα για την τοποθέτηση αλλά και την παράταση της θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, ανήκει αποκλειστικά στο ΑΔΣ σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 90) και τη νομοθεσία (άρθρο 5 νόμου 4786/2021 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας).

Υπήρξε και στο παρελθόν παρόμοια αντιπαράθεση

Μάλιστα, προς επίρρωση των λεγομένων τους, οι ίδιοι κύκλοι οι οποίοι για ευνόητους λόγους κρατούν την ανωνυμία τους, υπενθύμιζαν ότι ανάλογο περιστατικό είχε ανακύψει και κατά το παρελθόν με την παράταση της θητείας Έλληνα Ευρωεισαγγελέα.

Τότε η κυρία Κοβέσι με ιδιαίτερό ζήλο, όπως χαρακτηριστικά λένε, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον και ασκούσε πιέσεις για να εγκρίνει το ΑΔΣ την παράταση της θητείας συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού. Μάλιστα, τότε είχε τεθεί θέμα casus belli (αφορμή πολέμου) σε περίπτωση κατά την οποία το αίτημα παράτασης της θητείας δεν γινόταν δεκτό από το ΑΔΣ.

Τελικά, το ΑΔΣ δεν παράτεινε την θητεία του συγκεκριμένου αποσπασμένου στην Ευρωεισαγγελία Έλληνα εισαγγελέα. Από τότε όμως ξεκίνησαν από την πλευρά της Ευρωεισαγγελίας, οι αμφισβητήσεις ως προς τα προσόντα των προσώπων που είχε αποφασίσει το ΑΔΣ να υπηρετήσουν στο Λουξεμβούργο.

Πάντως, υπενθυμίζεται ότι στο ΑΔΣ συμμετέχουν τόσο η πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



