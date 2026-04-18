Κοζάνη: Χειροπέδες σε 37χρονο ράπερ στα διόδια Πολυμύλου, κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

Χειροπέδες σε γνωστό ράπερ πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής οι αστυνομικές Αρχές στην Κοζάνη, ύστερα από έλεγχο που έγινε στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σε όχημα μέσα στο οποίο βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, βάρους περίπου 7 με 8 γραμμαρίων.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από άνδρες της ΟΠΚΕ Κοζάνης, που βρίσκονταν στο σημείο στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη ναρκωτική ουσία μέσα στο αυτοκίνητο, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψη του ράπερ.

Μαζί του συνελήφθη και ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο όχημα. Όπως μεταδίδεται, οι δύο άνδρες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο 37χρονος κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για επαγγελματικές υποχρεώσεις, όταν έγινε ο έλεγχος στα διόδια. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά γνωστό πρόσωπο της μουσικής σκηνής και συνδέεται με ποινική διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

