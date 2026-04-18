Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 21χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για βιασμό στον Εύοσμο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταγγελία 17χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού στην περιοχή του Ευόσμου. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε εκτός του νυχτερινού καταστήματος και κατήγγειλε στη συνέχεια ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η 17χρονη βρισκόταν σε νυχτερινό μαγαζί της περιοχής, όπου φέρεται να της προσφέρθηκαν αλκοολούχα ποτά από 19χρονο εργαζόμενο. Κατά την ίδια καταγγελία, αργότερα αποχώρησε από το κατάστημα μαζί με 21χρονο άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει νωρίτερα μέσα στο μαγαζί, και μετέβησαν σε άλλο σημείο, όπου, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα βιασμού.

Μετά την καταγγελία της νεαρής, οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Παράλληλα, σε ξεχωριστό σκέλος της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος εργαζόμενος, για παραβάσεις που συνδέονται με τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το βάρος τώρα πέφτει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία με ποινικές και κοινωνικές διαστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κρίσιμο είναι να διαχωρίζεται καθαρά η καταγγελία, η σύλληψη και η εξέλιξη της έρευνας, μέχρι να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

