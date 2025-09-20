Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο Τσοτύλι, με τον ιδιοκτήτη της μάντρας να αφήνεται ελεύθερος, ενώ ο βαριά τραυματισμένος εργαζόμενος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

20 Σεπ. 2025 14:36
Pelop News

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της μάντρας στο Τσοτύλι, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων. Με απόφαση του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος και η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε τακτική δικάσιμο.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, έκρηξη, βαριά σωματική βλάβη, καθώς και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, η υγεία του 54χρονου εργαζομένου που τραυματίστηκε παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο πολυτραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έχοντας υποβληθεί σε τραχειοστομία. Υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό χέρι, ενώ μετά από πολύωρο χειρουργείο στο δεξί πόδι, οι γιατροί κατόρθωσαν να αποφύγουν –τουλάχιστον προς το παρόν– την αφαίρεσή του. Ο άνδρας φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε ποσοστό περίπου 60% του σώματός του και αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 58 ετών, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κοζάνης.
