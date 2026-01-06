Κραν Μοντανά: 1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, εξαπλώθηκε με ταχύτητα και είχε τραγικό απολογισμό 40 νεκρούς και 116 τραυματίες.

Κραν Μοντανά: 1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
06 Ιαν. 2026 16:48
Pelop News

Περίπου 1.000 σκιέρ χάραξαν την Κυριακή μια τεράστια καρδιά στο χιόνι, σε πίστα του παγκοσμίου τουρνουά στο Κραν Μοντανά, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στο ελβετικό θέρετρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, εξαπλώθηκε με ταχύτητα και είχε τραγικό απολογισμό 40 νεκρούς και 116 τραυματίες.

Η συμβολική δράση πραγματοποιήθηκε αρχικά στην πίστα Bellalui, γνωστή καθώς φιλοξενεί εκκινήσεις αγώνων κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κοντινή περιοχή Chetseron.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reuters (@reuters)

Την πρωτοβουλία οργάνωσε η σχολή για μαθήματα σκι στο Κραν Μοντανά σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους σκι και με τη στήριξη τουριστικών φορέων της περιοχής. Οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν ήταν παιδιά, τα οποία αρχικά επρόκειτο να λάβουν μέρος σε αγώνες που είχαν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κίνηση αλληλεγγύης συγκέντρωσε έντονη υποστήριξη από ολόκληρη την αλπική κοινότητα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους πληγέντες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος σε αναζήτηση στέγης για τρία νηπιαγωγεία
17:53 Φλώρινα: Ένταση μεταξύ πιστών για τον Τίμιο Σταυρό BINTEO
17:45 Μεσσηνία: Με καλάμι ψαρέματος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ιερέας στην Τριφυλία
17:33 Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
17:31 Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ
17:21 Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως Πέμπτη: «Red Code» σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο
17:08 Βενεζουέλα: Η Ματσάδο έτοιμη για εκλογές – Έπαινοι σε Τραμπ και σχέδια επιστροφής
17:00 Το ελαιόλαδο «σύμμαχος» του εγκεφάλου: Μειώνει έως 28% τον κίνδυνο θανάτου από άνοια
16:48 Έφυγε σιωπηλά ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Πατρών
16:48 Κραν Μοντανά: 1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
16:36 Αλεξόπουλος: «Σε μια εποχή προκλήσεων το μήνυμα των Θεοφανείων μάς καλεί να επιλέξουμε τη διαφάνεια αντί της σύγχυσης και την ελπίδα αντί της παραίτησης»
16:35 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες – 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε: «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»
16:25 Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος σε σφοδρή σύγκρουση στην οδό Αντωνίου Πετραλιά
16:13 Την Τετάρτη η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα
16:02 Nestle: Απόσυρση προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης
15:53 Ευρωπαίοι ηγέτες: «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εδάφη τους»
15:41 Βιταμίνη Β6: Μπορεί να μειώσει άγχος και κατάθλιψη, δείχνει νέα μελέτη
15:33 Νότιγχαμ Φόρεστ: Κατέθεσε αίτημα για ανακατασκευή του City Ground
15:21 ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
15:08 Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά σε νοσοκομείο του Παρισιού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ