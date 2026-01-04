Κραν Μοντανά: Δεκάδες έφηβοι ανάμεσα στους νεκρούς...

Έφηβοι ακόμη και 14 και 15 ετών ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 40 ανθρώπους στην Ελβετία, ανακοίνωσε την Κυριακή η αστυνομία, ενώ ο Πάπας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 από τους νεκρούς της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, μία από τις χειρότερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Μεταξύ των θυμάτων που ταυτοποιήθηκαν την Κυριακή περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί υπήκοοι, δύο Ιταλοί, ένα άτομο με ιταλο-εμιρατινή υπηκοότητα, ένας Ρουμάνος, ένα άτομο από τη Γαλλία και ένας από την Τουρκία, σύμφωνα με την αστυνομία του Βαλέ. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ονόματα.

Εκατοντάδες πενθούντες συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής σε εκκλησιαστική λειτουργία στην πόλη, όπου ο επίσκοπος Ζαν-Μαρί Λοβέι δήλωσε ότι εκφράσεις συμπαράστασης έχουν φτάσει από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και από τον Πάπα.

«Αναρίθμητοι άνθρωποι είναι μαζί μας άνθρωποι με ραγισμένες καρδιές», είπε ο Λοβέι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

«Πολλές εκδηλώσεις συμπάθειας και αλληλεγγύης φτάνουν σε εμάς.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συμμερίζεται τη θλίψη μας», πρόσθεσε. «Με ένα συγκινητικό μήνυμα εκφράζει τη συμπόνια και τη φροντίδα του προς τις οικογένειες των θυμάτων και ενισχύει το θάρρος όλων όσοι υποφέρουν».

Το νεότερο θύμα που έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι ένα 14χρονο κορίτσι από την Ελβετία, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο 15χρονες, επίσης από την Ελβετία.

Δέκα ακόμη από τις σορούς που ταυτοποιήθηκαν την Κυριακή ανήκαν σε εφήβους ηλικίας 16 έως 18 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν επίσης δύο Ελβετοί άνδρες ηλικίας 20 και 31 ετών και ένας Γάλλος υπήκοος 39 ετών.

Συνολικά, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο ορεινό θέρετρο.

Αργά το Σάββατο, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ταυτοποιήθηκαν δύο Ελβετίδες ηλικίας 24 και 22 ετών, καθώς και δύο Ελβετοί άνδρες ηλικίας 21 και 18 ετών.

