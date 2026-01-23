Κραν Μοντανά: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ μετά την καταβολή 215.000 ευρώ

Μετά την καταβολή μιας εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ), το αρμόδιο δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ ανακοίνωσε, σε ένα δελτίο Τύπου, πως «ήρε την προσωρινή κράτηση» του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, χωρίς εντούτοις να διευκρινίσει εάν ο κρατούμενος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Ένα δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ στη νοτιοδυτική Ελβετία, διέταξε σήμερα (23.01.2026) την αποφυλάκιση του Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτη μαζί με τη σύζυγό του του μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, θέατρο μιας πολύνεκρης πυρκαγιάς τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Μετά την καταβολή μιας εγγύησης ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ), το αρμόδιο δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ ανακοίνωσε, σε ένα δελτίο Τύπου, πως «ήρε την προσωρινή κράτηση» του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, χωρίς εντούτοις να διευκρινίσει εάν ο κρατούμενος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Όπως και στη σύζυγό του Τζέσικα, που δεν προφυλακίστηκε, το δικαστήριο του επέβαλε περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυγής του κατηγορουμένου.

Πρόκειται για «κλασικά μέτρα», όπως εξηγεί το δικαστήριο, όπως απαγόρευση εξόδου από την Ελβετία, υποχρέωση κατάθεσης όλων των προσωπικών εγγράφων του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, υποχρέωση να παρουσιάζεται καθημερινά σε ένα αστυνομικό τμήμα και καταβολή «εγγύησης» ύψους 200.000 ελβετικών φράγκων.

Ο Μορέτι, που κατηγορείται στο πλαίσιο της έρευνας μετά την τραγωδία με τους 40 νεκρούς και 116 τραυματίες, είχε προφυλακιστεί από την 9η Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζοντας το «τεκμήριο της αθωότητας για κάθε κατηγορούμενο» μέχρι μια ενδεχόμενη καταδίκη του, το δικαστήριο υπογράμμισε πως η «βασική αρχή στην ποινική δικονομία της Ελβετίας είναι ότι ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του».

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, με θύματα κυρίως εφήβους και νέους, προκλήθηκε, βάσει της έρευνας, από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναφλεγεί ο ηχομονωτικός αφρός που κάλυπτε το ταβάνι του υπογείου.

Η έρευνα θα αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς, την τήρηση των κανονισμών από τους ιδιοκτήτες και τις ευθύνες που φέρουν, την ώρα που η κοινότητα του Κραν Μοντανά αναγνώρισε πως απέτυχε να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο κτίριο από το 2019.

Ως ιδιοκτήτες του καταστήματος, οι σύζυγοι Ζακ και Τζέσικα Μορετί βρίσκονται στο στόχαστρο ποινικής έρευνας για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια».

