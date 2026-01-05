Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος.

05 Ιαν. 2026 16:26
Pelop News

Το σύνολο των 40 νεκρών και των 116 τραυματιών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς έχουν ταυτοποιηθεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένας Λουξεμβούργιος, καθώς και τέσσερις που έχουν διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φιλνανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων) προσέθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι 83 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

